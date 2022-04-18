BIOSTAR выпустил материнскую плату Z690A-SILVER

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, графических карт и устройств хранения данных, представляет совершенно новую материнскую плату Z690A-SILVER. Материнская плата Z690A-SILVER, разработанная для раскрытия максимального потенциала чипсета Intel Alder Lake Z690, привносит новые блестящие функции.

PCIe 5.0 занимает центральное место на материнской плате Z690A-SILVER со скоростью передачи данных, достигающей 128 Гбит/с. Получите максимальную производительность от новейших графических карт с интерфейсом PCIe 5.0 и мощными процессорами Intel 12-го поколения. Материнская плата Z690A-SILVER поддерживает до 4 модулей DIMM высокоскоростной оперативной памяти DDR4, способных разгонять до частоты, превышающей 5000+ МГц (OC).

Что касается стиля, материнская плата Z690A-SILVER несет в себе фирменные элементы дизайна своих предшественников, такие как элегантная серебристо-черная цветовая палитра, любимая фанатами.

Технология «LED ROCK ZONE-RGB SYNC» позволяет пользователям настраивать весь спектр RGB-подсветки. Используя программное обеспечение VIVID LED DJ, пользователи могут персонализировать световые эффекты на материнской плате, а также внешние световые полосы RGB, которые можно легко установить на материнскую плату с помощью прилагаемых разъемов 5 В и 12 В.

BIOS EZ MODE — это дополнительное преимущество для пользователей, позволяющее безболезненно и без риска вносить важные изменения в систему BIOS. Между тем, новейшая утилита для драйверов BIOSTAR, «Smart-Update», помогает пользователям относительно легко устанавливать и обновлять драйверы всего за несколько кликов на официальном веб-сайте.