BIOSTAR выпустила видеокарту Radeon RX 6x50 XT

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявила о выпуске графических карт серии AMD Radeon RX 6000. Компания BIOSTAR, призванная расширить возможности рынка DIY, выпустила две совершенно новые игровые графические карты. Новые видеокарты BIOSTAR Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6750 XT предназначены для удовлетворения высоких требований рынка видеокарт среднего класса, обеспечивая превосходную производительность и долговечность по невероятно низкой цене.

Новые видеокарты BIOSTAR Radeon RX 6000 Series, созданные на основе высокопроизводительной и энергоэффективной архитектуры AMD RDNA 2, предлагают высочайшую производительность по доступной цене. Новые видеокарты используют революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, включают в себя оптимизацию процессов и усовершенствования программного и микропрограммного обеспечения, а также предлагают технологию памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также сверхбыструю память GDDR6 18 Гбит/с.

Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), готовящуюся к выпуску AMD FSR 2.0, и технологии повышения разрешения AMD Radeon Super Resolution, а также другие расширенные функции, обеспечивающие визуально потрясающие игровые возможности с высокой частотой обновления.