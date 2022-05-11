BIOSTAR выпустила видеокарту Radeon RX 6x50 XT

Новые видеокарты BIOSTAR Radeon RX 6000 Series, созданные на основе высокопроизводительной и энергоэффективной архитектуры AMD RDNA 2, предлагают высочайшую производительность по доступной цене. Новые видеокарты используют революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, включают в себя оптимизацию процессов и усовершенствования программного и микропрограммного обеспечения, а также предлагают технологию памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также сверхбыструю память GDDR6 18 Гбит/с.
Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), готовящуюся к выпуску AMD FSR 2.0, и технологии повышения разрешения AMD Radeon Super Resolution, а также другие расширенные функции, обеспечивающие визуально потрясающие игровые возможности с высокой частотой обновления.