BIWIN совместно с Acer выпустят игровую память и SSD-накопитель серии Predator

BIWIN заключила соглашение с Acer, согласно которому они выпустят память и SSD-накопитель серии Predator. Точная дата релиза новых продуктов не раскрыта.

Игровая память Predator Apollo выполнена в стиле киберпанк. Стильный дизайн и яркая подсветка выделяют ее на фоне конкурентов. Память отличается высокой частотой, низкой задержкой и разгонным потенциалом.

Predator Talos в свою очередь имеет более традиционный дизайн. Память построена на 8-слойной печатной плате. Радиатор выполнен из цинкового сплава. Predator Talos также имеет высокую частоту и низкие тайминги.

Твердотельный накопитель Predator GM3500 предлагает скорость чтения и записи 3400/3000 мб/с, благодаря стандарту PCIe Gen 3x4. Накопитель поддерживает NVMe 1.3, обеспечивая тем самым высокую производительность и энергоэффективность.