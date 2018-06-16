BLUBOO и предсказания на футбол

Если вы следите за новостями мира спорта, да и вообще новостями, то слышали про Чемпионат Мира по футболу. Это знаковое событие по многим причинам — уровень игры очень высокий, спортсмены хотят показать уровень своей страны. Не Лига Чемпионов, конечно, но тоже зрелищно получается. И компания BLUBOO решила провести интересную акцию — вы выбираете победителя соревнования и получаете возможность выиграть цены приз — деньги, кроссовки Nike и смартфон компании. Это шикарная возможность попробовать свои силы и совершенно бесплатно получить шанс на победу. Думаю, это будет интересно во многих отношениях не только фанатам спорта.

Компания BLUBOO в последнее время стала радовать своими девайсами. Раньше, когда производитель только вышел на рынок, мы видели классные устройства с определенными преимуществами и очень низкой стоимостью. Для многих покупателей это ключевой момент, так как иметь возможность за небольшие деньги получить крутой девайс не может не радовать. Постепенно производитель улучшал свои устройства, повышая не только качество сборки, но и комплектующих, камеры, батареи и прошивки. На данный момент продукция компании является одной из лучших на рынке, так что обязательно присмотритесь к этой акции — вдруг вам повезет и вы станете счастливым обладателем крутого смартфона.