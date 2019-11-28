BQ 5732L Aurora SE выглядит шикарно

Официально представлен новый смартфон BQ 5732L Aurora SE, который впечатляет своими характеристиками и дизайном при достаточно низкой стоимости. Стоит отметить, что продукт обзавелся действительно привлекательным дизайном с несколькими цветами корпуса, которые позволят пользователю выбрать то, что ему нравится больше всего, и получать от этого массу эмоций. На фронтальной стороне можно заметить большой дисплей с большим вырезом в верхней части дисплея, плюс на тыльной стороне размещена стильная система из камер. Внутри у смартфона производительное железо, которое позволит вам играть в игры, общаться в социальных сетях и так далее. При этом устройство оказалось достаточно доступным и тратить много денег на новинку не нужно.