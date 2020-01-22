BQ 6042L Magic E смотрится привлекательно

Компания BQ довольно длительное время покоряет рынок смартфонов своими весьма интересными устройствами со стильным дизайном, производительной начинкой и прочими преимуществами, которые действительно нравятся потенциальным покупателям. К примеру, сейчас компания представила смартфон BQ 6042L Magic E, который является самым доступным устройством флагманской линейки. Пользователь может приобрести данный смартфон в одном из нескольких вариантов исполнения, при этом гаджет может похвастаться отличной системой камер и качественным дисплеем. Для многих этого будет достаточно, чтобы не отдавать баснословные деньги за другие более дорогие флагманы. Правда, пока что цена для отечественного рынка не сообщается, мы ее еще ждем.