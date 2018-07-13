BV9500 Pro смартфон с усиленной защитой и современными параметрами

Компания Blackview выпустила смартфон бюджетного варианта. Основная камера состоит из двух оптических блоков на 16 МП и 0,3 МП. Селфи-камера оснащена оптикой на 13 МП.Возможна работа телефона в режиме рации на частотах 400-470 МГц. Для этого смартфон оснащен внешней антенной. Кроме того, имеется NFC-чип и сканер отпечатков пальцев. Схема собрана на базе процессора Helio P23. Рабочей средой для приложений выбран Android последней версии. Арсенал памяти представлен 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэша.Огромным потенциалом обладает батарея девайса. Она имеет емкость 10 тысяч мАч и обеспечивает бесперебойную работу смартфона на протяжении 60 часов в режиме разговоров. При этом время зарядки столь мощного аккумулятора составляет три с половиной часа. Стоит отметить, что смартфон также имеет функцию беспроводной зарядки.Стоимость смартфона составит 369 долларов.