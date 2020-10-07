Башенный кулер Abkoncore CT408B получил RGB-подсветку

Компания Abkoncore пополнила ассортимент башенных кулеров моделью CT408B, которая подойдет для работы с чипами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и процессорами Intel LGA2066/2011/1366/1200/1156/1155/1152/1151/775 с TDP до 150 Вт. Новинка характеризуется черным алюминиевым радиатором, проходящими через него 6-мм медными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, прижимной пластиной, 120-мм вентилятором с управлением скоростью вращения методом ШИМ, скоростью вращения от 800 до 1650 оборотов в минуту, потоком воздуха объёмом до 103 кубических метров в час и уровнем шума не более 33 дБА, а также RGB-подсветкой, которая затрагивает вентилятор и кожух с логотипом бренда.

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