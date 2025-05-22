Жидкостное охлаждение с цветным экраном. Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Комплект включает монтажную пластину, усиливающую пластину, монтажную фурнитуру, кабель синхронизации подсветки, тюбик с термопастой, блок с дисплеем, контроллер для подсветки, руководство по сборке.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов с плотной укладкой металлической гофроленты между ними. На корпусе радиатора присутствует предохранительный клапан сброса давления.
Резиновые шланги длиной 40 сантиметров с защитной нейлоновой оплеткой. На них есть пластиковые держатели, удерживающие шланги в фиксированном положении и упрощающие укладку в корпусе. Не пережимаются. Фитинги несъемные, выполнены из стали.
Три вентилятора типоразмера 120 мм квадратной формы. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 3000 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы в 60 тысяч часов.
Девять лопастей из черного пластика. Крышка моторного блока с зеркальным покрытием. При работе лопасти подсвечиваются. Это ARGB с синхронизацией с остальными компонентами.
Помпа у Pccooler DT360 ARGB Display совмещена с водоблоком. Выполнена в виде кубика с закругленными гранями. На верхней его грани цветной экран ставится в виде отдельного блока с магнитным креплением.
Установлена помпа с фиксированной частотой в 2600 оборотов в минуту. Тихая и экономичная. Основание медное с оребрением со внутренней стороны и ровным основанием. Распределение термопасты равномерное.
На экран выводится выбранная заставка. Ее можно вращать шагом в 90 градусов. Помимо этого отображаются данные по температуре процессора и видеокарты.
Контроллер дает возможность подключить до восьми вентиляторов, подавая питание с регулировкой
Текстовая таблица на основе данных передаваемых материнской платой через USB 2.0 интерфейс.
Основной интерес представляет вкладка для управления дисплеем. В ней можно загрузить изображение, повернуть его. Задать яркость.
Усиливающая пластина на этой материнской плате используется штатная. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.
Равномерно прижимаем при помощи подпружиненных винтов. Фиксируем радиатор на стенке корпуса. Проводим кабель-менеджмент внутри корпуса. Собранной система смотрится премиально.
Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров на 2000 оборотах.
Замер уровня шума на 3000 оборотах.