Жидкостное охлаждение с цветным экраном. Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

В «Лаборатории» мы проводили тестирование жидкостной системы охлаждения PCCooler DA360 Pro ARGB Digital, отображающим температуру процессора или видеокарты, используя встроенные в материнскую плату инструменты мониторинга. Тихая и надежная система с заявленным TDP в 300 Вт. Сегодня в центре внимания будет ее продвинутая версия Pccooler DT360 ARGB Display с полноценным дисплеем, на которую можно выводить как декоративные анимации, так и полезные данные. Еще год назад такие системы стоили запредельно дорого, тут же ценник не кусается.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и примерами работы подсветки на вентиляторах и выведенной на экран анимацией. На обратной стороне подробная таблица с характеристиками.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Комплект включает монтажную пластину, усиливающую пластину, монтажную фурнитуру, кабель синхронизации подсветки, тюбик с термопастой, блок с дисплеем, контроллер для подсветки, руководство по сборке.

Внешний вид

Общая схема конструкции схожа для всей линейки и характерна для необслуживаемых систем охлаждения. Радиатор типоразмера 360 мм, водоблок с помой и соединительные трубки.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов с плотной укладкой металлической гофроленты между ними. На корпусе радиатора присутствует предохранительный клапан сброса давления.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Резиновые шланги длиной 40 сантиметров с защитной нейлоновой оплеткой. На них есть пластиковые держатели, удерживающие шланги в фиксированном положении и упрощающие укладку в корпусе. Не пережимаются. Фитинги несъемные, выполнены из стали.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Три вентилятора типоразмера 120 мм квадратной формы. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 3000 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы в 60 тысяч часов.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Девять лопастей из черного пластика. Крышка моторного блока с зеркальным покрытием. При работе лопасти подсвечиваются. Это ARGB с синхронизацией с остальными компонентами.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Помпа у Pccooler DT360 ARGB Display совмещена с водоблоком. Выполнена в виде кубика с закругленными гранями. На верхней его грани цветной экран ставится в виде отдельного блока с магнитным креплением.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Установлена помпа с фиксированной частотой в 2600 оборотов в минуту. Тихая и экономичная. Основание медное с оребрением со внутренней стороны и ровным основанием. Распределение термопасты равномерное.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

На экран выводится выбранная заставка. Ее можно вращать шагом в 90 градусов. Помимо этого отображаются данные по температуре процессора и видеокарты.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Контроллер дает возможность подключить до восьми вентиляторов, подавая питание с регулировкой

Софт

Система жидкостного охлаждения сопровождается поддержкой программного обеспечения. Интерфейс лаконичный, в главном окне мониторинг параметров ключевых компонентов.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Текстовая таблица на основе данных передаваемых материнской платой через USB 2.0 интерфейс.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Основной интерес представляет вкладка для управления дисплеем. В ней можно загрузить изображение, повернуть его. Задать яркость.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Сборка

Поддерживаются все актуальные сокеты. На водоблок ставится опорная пластина для Intel или AMD. Монтаж в нашем случае велся на плату с сокетом AM5.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Усиливающая пластина на этой материнской плате используется штатная. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Равномерно прижимаем при помощи подпружиненных винтов. Фиксируем радиатор на стенке корпуса. Проводим кабель-менеджмент внутри корпуса. Собранной система смотрится премиально.

Тесты

Тестирование Pccooler DT360 ARGB Display велось с процессором AMD Ryzen 7 9700X.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров на 2000 оборотах.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Замер уровня шума на 3000 оборотах.

Обзор и тесты Pccooler DT360 ARGB Display

Итоги

Pccooler DT360 ARGB Display – система жидкостного охлаждения с управляемым цветным экраном, высокой эффективностью отвода тепла, умеренным уровнем шума и высоким ресурсом службы. Поддержка разных платформ, термопаста в комплекте, трубки с нейлоновой оплеткой и оптимальной длиной.
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