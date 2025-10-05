Обзор и тесты 4FUN F23, F40, F66, F69. Недорогие корпусные вентиляторы

Чаще всего заводской комплект вентиляторов в корпусе требуется расширить установкой дополнительных, увеличив объем поступаемого воздуха, необходимый для эффективной работы системы охлаждения процессора, видеокарты и других компонентов. Также отдельная покупка вентиляторов бывает актуальна для замены штатных на башенных кулерах или радиаторах жидкостной системы охлаждения. Сегодня мы проведем групповой тест сразу четырех вентиляторов 4FUN F23, F40, F66, F69.

Обзор и тесты 4FUN F23, F40, F66, F69

4FUN F23

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает винты.

Обзор 4FUN F23

Рамка квадратной формы из пластика с матовым покрытием. В одном из углов выведен цифровой дисплей, отображающий текущую скорость вращения вентилятора.

Обзор 4FUN F23

Для его работы не требуется подключение отдельного интерфейсного кабеля. Подключается к традиционному 4-пиновому PWM. Здесь он с последовательным соединением.

Обзор 4FUN F23

С внутренней стороны на места крепления нанесены антивибрационные накладки. Кабель уложен и зафиксирован в канале.

Обзор 4FUN F23

Общее внешнее исполнение строгое. Подойдет под сеттинг в корпусах разного ценового сегмента.

Обзор 4FUN F23

В 4FUN F23 используется гидродинамический подшипник. Диапазон регулировки скорости вращения от 800 до 2200 оборотов в минуту. Обеспечивает воздушный поток до 80 кубических футов в минуту.

тесты 4FUN F23

Замер шума проводился на скорости 800 и 2200 оборотов минуту. Скорость выставлена при помощи реобаса.

тесты 4FUN F23

4FUN F40

На коробке из плотного картона приведен пример работающей у вентилятора подсветки. Комплект включает корпусные саморезы.

обзор 4FUN F40

В отличие от рассмотренного выше идет с подсветкой. Тут их несколько это боковые акцентные вставки и вся площадь лопастей с крышкой моторного блока.

обзор 4FUN F40

Это ARGB-подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Для работы необходимо подключить к соответствующему разъему на материнской плате или к контроллеру.

обзор 4FUN F40

По углам рамки с внутренней стороны нанесены антивибрационные накладки. От 4FUN F40 отходит два кабеля, помимо ARGB, подключается к 4-пиновому PWM.

обзор 4FUN F40

У вентилятора постоянная скорость вращения на отметке 1600 оборотов в минуту. Но скорость можно будет регулировать на совместимых платах или с помощью реобаса.

тесты 4FUN F40

Шум замеряли на отметках 800 и 1600 оборотов в минуту. На расстоянии 10 сантиметров от вентилятора.

тесты 4FUN F40

4FUN F66

Коробка из плотного картона с данными по техническим характеристикам. В комплекте корпусные саморезы.

обзор 4FUN F66

Квадратная рамка из пластика. На ее боковой стороне парная зона с подсветкой, которую будет видно при типовом монтаже в корпусе со стенкой из закаленного стекла.

обзор 4FUN F66

Также есть круговая зона по периметру рамки и на моторном блоке. ARGB-подсветка с синхронизацией.

обзор 4FUN F66

Два кабеля отходит от корпуса вентилятора и оба с возможностью последовательного соединения, упрощая групповое подключение в корпусе.

обзор 4FUN F66

У 4FUN F66 также фиксированная скорость вращения на отметке 1800 оборотов в минуту. Заявленная наработка на отказ не менее 40 тысяч часов.

тесты 4FUN F66

Замерялся шум на расстоянии 10 сантиметров на скоростях 800 и 1800 оборотов в минуту.

тесты 4FUN F66

4FUN F69

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и изображением с примером работы подсветки. В комплекте винты для фиксации на стенке корпуса.

обзор 4FUN F69

По внешнему исполнению, в 4FUN F69 самая эффектная подсветка. На боковой стороне вкладка с зеркальным эффектом. При включении подсветки создается эффект бесконечности.

обзор 4FUN F69

Есть акцентные вставки по краям на рамке и заполняющая по всей площади лопастей. Эффект и цвет синхронизируется с остальными компонентами.

обзор 4FUN F69

Антивибрационные накладки на местах крепления с двух сторон корпуса вентилятора. Для работы необходимо подключить два кабеля, с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Также есть возможность последовательного соединения общей группой.

обзор 4FUN F69

Установленный в нем двигатель позволяет регулировать скорость в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Наработка на отказ не менее 30 тысяч часов.

тесты 4FUN F69

Замер уровня шума на отметках 600 и 1800 оборотов в минуту на расстоянии 10 сантиметров.

тесты 4FUN F69

Сравнение

У вентиляторов разный диапазон скорости вращения, но для общего понимания приведем сводные данные на минимальных и максимальных оборотах.

МинимальныеМаксимальные
4FUN F2336,144,3
4FUN F4035,539,6
4FUN F6635,841,2
4FUN F6936,041,6

Итоги

При невысокой стоимости вентиляторы отличает хороший уровень производительности и умеренный шум на максимальных оборотах. Подобрать можно в зависимости от общего сеттинга, личных предпочтений по внешнему виду, при этом все подойдут для монтажа на стенку корпуса.
