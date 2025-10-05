Обзор и тесты 4FUN F23, F40, F66, F69. Недорогие корпусные вентиляторы

Рамка квадратной формы из пластика с матовым покрытием. В одном из углов выведен цифровой дисплей, отображающий текущую скорость вращения вентилятора.
Для его работы не требуется подключение отдельного интерфейсного кабеля. Подключается к традиционному 4-пиновому PWM. Здесь он с последовательным соединением.
С внутренней стороны на места крепления нанесены антивибрационные накладки. Кабель уложен и зафиксирован в канале.
Общее внешнее исполнение строгое. Подойдет под сеттинг в корпусах разного ценового сегмента.
В 4FUN F23 используется гидродинамический подшипник. Диапазон регулировки скорости вращения от 800 до 2200 оборотов в минуту. Обеспечивает воздушный поток до 80 кубических футов в минуту.
Замер шума проводился на скорости 800 и 2200 оборотов минуту. Скорость выставлена при помощи реобаса.
В отличие от рассмотренного выше идет с подсветкой. Тут их несколько это боковые акцентные вставки и вся площадь лопастей с крышкой моторного блока.
Это ARGB-подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Для работы необходимо подключить к соответствующему разъему на материнской плате или к контроллеру.
По углам рамки с внутренней стороны нанесены антивибрационные накладки. От 4FUN F40 отходит два кабеля, помимо ARGB, подключается к 4-пиновому PWM.
У вентилятора постоянная скорость вращения на отметке 1600 оборотов в минуту. Но скорость можно будет регулировать на совместимых платах или с помощью реобаса.
Шум замеряли на отметках 800 и 1600 оборотов в минуту. На расстоянии 10 сантиметров от вентилятора.
Квадратная рамка из пластика. На ее боковой стороне парная зона с подсветкой, которую будет видно при типовом монтаже в корпусе со стенкой из закаленного стекла.
Также есть круговая зона по периметру рамки и на моторном блоке. ARGB-подсветка с синхронизацией.
Два кабеля отходит от корпуса вентилятора и оба с возможностью последовательного соединения, упрощая групповое подключение в корпусе.
У 4FUN F66 также фиксированная скорость вращения на отметке 1800 оборотов в минуту. Заявленная наработка на отказ не менее 40 тысяч часов.
Замерялся шум на расстоянии 10 сантиметров на скоростях 800 и 1800 оборотов в минуту.
По внешнему исполнению, в 4FUN F69 самая эффектная подсветка. На боковой стороне вкладка с зеркальным эффектом. При включении подсветки создается эффект бесконечности.
Есть акцентные вставки по краям на рамке и заполняющая по всей площади лопастей. Эффект и цвет синхронизируется с остальными компонентами.
Антивибрационные накладки на местах крепления с двух сторон корпуса вентилятора. Для работы необходимо подключить два кабеля, с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Также есть возможность последовательного соединения общей группой.
Установленный в нем двигатель позволяет регулировать скорость в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Наработка на отказ не менее 30 тысяч часов.
Замер уровня шума на отметках 600 и 1800 оборотов в минуту на расстоянии 10 сантиметров.
|Минимальные
|Максимальные
|4FUN F23
|36,1
|44,3
|4FUN F40
|35,5
|39,6
|4FUN F66
|35,8
|41,2
|4FUN F69
|36,0
|41,6