Обзор и тесты 4FUN F23, F40, F66, F69. Недорогие корпусные вентиляторы

Чаще всего заводской комплект вентиляторов в корпусе требуется расширить установкой дополнительных, увеличив объем поступаемого воздуха, необходимый для эффективной работы системы охлаждения процессора, видеокарты и других компонентов. Также отдельная покупка вентиляторов бывает актуальна для замены штатных на башенных кулерах или радиаторах жидкостной системы охлаждения. Сегодня мы проведем групповой тест сразу четырех вентиляторов 4FUN F23, F40, F66, F69.

4FUN F23

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает винты.

Рамка квадратной формы из пластика с матовым покрытием. В одном из углов выведен цифровой дисплей, отображающий текущую скорость вращения вентилятора.

Для его работы не требуется подключение отдельного интерфейсного кабеля. Подключается к традиционному 4-пиновому PWM. Здесь он с последовательным соединением.

С внутренней стороны на места крепления нанесены антивибрационные накладки. Кабель уложен и зафиксирован в канале.

Общее внешнее исполнение строгое. Подойдет под сеттинг в корпусах разного ценового сегмента.

В 4FUN F23 используется гидродинамический подшипник. Диапазон регулировки скорости вращения от 800 до 2200 оборотов в минуту. Обеспечивает воздушный поток до 80 кубических футов в минуту.

Замер шума проводился на скорости 800 и 2200 оборотов минуту. Скорость выставлена при помощи реобаса.

4FUN F40

На коробке из плотного картона приведен пример работающей у вентилятора подсветки. Комплект включает корпусные саморезы.

В отличие от рассмотренного выше идет с подсветкой. Тут их несколько это боковые акцентные вставки и вся площадь лопастей с крышкой моторного блока.

Это ARGB-подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Для работы необходимо подключить к соответствующему разъему на материнской плате или к контроллеру.

По углам рамки с внутренней стороны нанесены антивибрационные накладки. От 4FUN F40 отходит два кабеля, помимо ARGB, подключается к 4-пиновому PWM.

У вентилятора постоянная скорость вращения на отметке 1600 оборотов в минуту. Но скорость можно будет регулировать на совместимых платах или с помощью реобаса.

Шум замеряли на отметках 800 и 1600 оборотов в минуту. На расстоянии 10 сантиметров от вентилятора.

4FUN F66

Коробка из плотного картона с данными по техническим характеристикам. В комплекте корпусные саморезы.

Квадратная рамка из пластика. На ее боковой стороне парная зона с подсветкой, которую будет видно при типовом монтаже в корпусе со стенкой из закаленного стекла.

Также есть круговая зона по периметру рамки и на моторном блоке. ARGB-подсветка с синхронизацией.

Два кабеля отходит от корпуса вентилятора и оба с возможностью последовательного соединения, упрощая групповое подключение в корпусе.

У 4FUN F66 также фиксированная скорость вращения на отметке 1800 оборотов в минуту. Заявленная наработка на отказ не менее 40 тысяч часов.

Замерялся шум на расстоянии 10 сантиметров на скоростях 800 и 1800 оборотов в минуту.

4FUN F69

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и изображением с примером работы подсветки. В комплекте винты для фиксации на стенке корпуса.

По внешнему исполнению, в 4FUN F69 самая эффектная подсветка. На боковой стороне вкладка с зеркальным эффектом. При включении подсветки создается эффект бесконечности.

Есть акцентные вставки по краям на рамке и заполняющая по всей площади лопастей. Эффект и цвет синхронизируется с остальными компонентами.

Антивибрационные накладки на местах крепления с двух сторон корпуса вентилятора. Для работы необходимо подключить два кабеля, с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Также есть возможность последовательного соединения общей группой.

Установленный в нем двигатель позволяет регулировать скорость в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Наработка на отказ не менее 30 тысяч часов.

Замер уровня шума на отметках 600 и 1800 оборотов в минуту на расстоянии 10 сантиметров.

Сравнение

У вентиляторов разный диапазон скорости вращения, но для общего понимания приведем сводные данные на минимальных и максимальных оборотах.

Минимальные Максимальные 4FUN F23 36,1 44,3 4FUN F40 35,5 39,6 4FUN F66 35,8 41,2 4FUN F69 36,0 41,6

Итоги

При невысокой стоимости вентиляторы отличает хороший уровень производительности и умеренный шум на максимальных оборотах. Подобрать можно в зависимости от общего сеттинга, личных предпочтений по внешнему виду, при этом все подойдут для монтажа на стенку корпуса.