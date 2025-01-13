Процессорный кулер с мониторингом температуры. Обзор PCCooler RT500 Digital

Особенностью тестируемого сегодня процессорного кулера PCCooler RT500 Digital стало наличие экрана на крышке, визуально отображающего температуру. Поддерживает сокеты AM5 и LGA 1851, а также другие актуальные сокеты AMD и Intel. Заявленный уровень TDP у него составляет 240 Вт, оснащается вентилятором со скоростью вращения до 2200 оборотов в минуту.

PCCooler RT500 Digital

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на внутренней стороне которой приведена подробная таблица со спецификациями. Внутреннее пространство заполнено вспененной подложкой. Комплект включает пакетик с термопастой, усиливающую пластину, скобки для вентилятора и сам вентилятор, опорные пластины для Intel и AMD сокетов, винты, руководство по сборке.

PCCooler RT500 Digital

Внешний вид

Радиатор, основание и медные трубки окрашены в черный матовый цвет. Это односекционная конструкция, набранная из пяти трубок и 53 пластин. Высота 152 мм.

PCCooler RT500 Digital

Он немного смещен относительно центра, за счет этого при установке вентилятора не будут перекрываться ближайшие слоты оперативной памяти. Есть отличия и по поверхности, на той стороне, что будет контактировать с вентилятором, она волнообразная, что снижает сопротивление потоку воздуха. Сбоку паз, в котором фиксируется скоба, удерживающая вентилятор.

PCCooler RT500 Digital

Пять медных трубок опрессованы. В этом кулере применена технология прямого контакта. Поверхность ровная, качество полировки высокое.

PCCooler RT500 Digital

На верхней грани PCCooler RT500 Digital пластиковая декоративная крышка. Она состоит из нескольких элементов, что создает эффект сложной геометрии. По центру скрывается цифровой дисплей, используемый для вывода информации по температуре.

PCCooler RT500 Digital

Мониторинг осуществляется программным способом, необходимо будет подключить кулер с помощью USB-кабеля к материнской плате. После этого установить компактную утилиту CPS-Digital. Он точен, при этом интерфейсный кабель не будет виден снаружи.

PCCooler RT500 Digital

Комплектуется система 120 мм вентилятором типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения от 500 до 2200 оборотов в минуту.

PCCooler RT500 Digital

Сборка

Монтаж PCCooler RT500 Digital велся на материнскую плату с сокетом Intel LGA 1700. Процесс установки начинается с фиксации усиливающей пластины.

PCCooler RT500 Digital

Со стороны сокета прижимается при помощи накатанных винтов, а уже к ним опорные пластины.

PCCooler RT500 Digital

Прижим радиатора осуществляется со снятым вентилятором. Необходимо прижать его с двух сторон, равномерно затягивая подпружиненные винты.

PCCooler RT500 Digital

Подключаем интерфейсный кабель к материнской плате. Устанавливаем вентилятор и соединяем к 4-пиновому PWM.

PCCooler RT500 Digital

PCCooler RT500 Digital

PCCooler RT500 Digital

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5 14600KF с тактовой частотой 5500 МГц.

PCCooler RT500 Digital

Замер уровня шума велся в условиях открытого стенда. При стоковой нагрузке.

PCCooler RT500 Digital

А также в максимальной нагрузке, созданной при помощи бенчмарка AIDA64.

PCCooler RT500 Digital

Итоги

PCCooler RT500 Digital – доступный процессорный кулер с высокой эффективностью отвода тепла, оснащенный цифровым экраном с мониторингом температуры процессора. Широкая поддержка сокетов, простой монтаж и термопаста в комплекте, совместимость с высокими планками оперативной памяти, компактные размеры.
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