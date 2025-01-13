Процессорный кулер с мониторингом температуры. Обзор PCCooler RT500 Digital

Он немного смещен относительно центра, за счет этого при установке вентилятора не будут перекрываться ближайшие слоты оперативной памяти. Есть отличия и по поверхности, на той стороне, что будет контактировать с вентилятором, она волнообразная, что снижает сопротивление потоку воздуха. Сбоку паз, в котором фиксируется скоба, удерживающая вентилятор.
Пять медных трубок опрессованы. В этом кулере применена технология прямого контакта. Поверхность ровная, качество полировки высокое.
На верхней грани PCCooler RT500 Digital пластиковая декоративная крышка. Она состоит из нескольких элементов, что создает эффект сложной геометрии. По центру скрывается цифровой дисплей, используемый для вывода информации по температуре.
Мониторинг осуществляется программным способом, необходимо будет подключить кулер с помощью USB-кабеля к материнской плате. После этого установить компактную утилиту CPS-Digital. Он точен, при этом интерфейсный кабель не будет виден снаружи.
Комплектуется система 120 мм вентилятором типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения от 500 до 2200 оборотов в минуту.
Со стороны сокета прижимается при помощи накатанных винтов, а уже к ним опорные пластины.
Прижим радиатора осуществляется со снятым вентилятором. Необходимо прижать его с двух сторон, равномерно затягивая подпружиненные винты.
Подключаем интерфейсный кабель к материнской плате. Устанавливаем вентилятор и соединяем к 4-пиновому PWM.
Замер уровня шума велся в условиях открытого стенда. При стоковой нагрузке.
А также в максимальной нагрузке, созданной при помощи бенчмарка AIDA64.