PCCooler Paladin EX400 ARGB обзор и тесты доступного охлаждения процессора с подсветкой

Сверху установлена декоративная пластина с логотипом бренда по центру. Из пластика со шлифованной текстурой. Внешне система аккуратна, подойдет под разный сеттинг.
Четыре медные трубки диаметром 6 мм, они распределены по всей ширине радиатора. Концы запаяны и скрыты декоративной накладкой.
Выполнена система по технологии прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность со следами обработки фрезой, плоскость ровная, распределение термопасты идет равномерно. В верхней части дополнительные ребра, также на прижимной пластине изначально зафиксированы подпружиненные винты.
В комплекте у PCCooler Paladin EX400 ARGB вентилятор типоразмера 120 мм с девятью лопастями и гидродинамическим подшипником. На уголках нанесены антивибрационные накладки.
Для фиксации применяются металлические скобы. От вентилятора отходит два кабеля, один с PWM, второй с ARGB. Максимальная скорость вращения 1800 оборотов в минуту.
Система поддерживает установку на актуальные платформы, за исключением Intel LGA2066 и AMD TR6, но с учетом заявленного уровня TDP это не будет проблемой. Все необходимое для проведения монтажа идет в заводском комплекте.
При монтаже на Intel используется пластиковая усиливающая пластина. Со стороны сокета цилиндрические упоры. Через них винтами прижимается пластина.
Наносим из комплектного тюбика термопасту. Прижимаем с двух сторон радиатор подпружиненными винтами.
Фиксируем и подключаем вентилятор к материнской плате. Система готова к работе.
Установленной PCCooler Paladin EX400 ARGB не перекрывает слоты оперативной памяти. Высота 157 мм.
Замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда при запуске обычных приложений.
Замер уровня шума в максимальной нагрузке.