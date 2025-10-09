PCCooler Paladin EX400 ARGB обзор и тесты доступного охлаждения процессора с подсветкой

Продолжаем изучать доступные решения для организации охлаждения центрального процессора. Сегодня в центре внимания PCCooler Paladin EX400 ARGB с поддержкой актуальных сокетов AMD и Intel, вентилятором с адресной подсветкой в комплекте и заявленным уровнем TDP на отметке 180 Вт.

PCCooler Paladin EX400 ARGB обзор и тесты

Комплектация

Коробка из белого картона с изображением системы в сборе и данными по техническим характеристикам. В комплект входят тюбик с термопастой, скобы для вентилятора и сам вентилятор, наборы для монтажа на разных сокетах, усиливающая пластина, руководство по сборке.

PCCooler Paladin EX400 ARGB комплектация

Внешний вид

Радиатор системы охлаждения собран из 42 алюминиевых пластин. Конструкция полностью прокрашена в черный цвет, включая контактную пластину и медные трубки.

PCCooler Paladin EX400 ARGB внешний вид

Сверху установлена декоративная пластина с логотипом бренда по центру. Из пластика со шлифованной текстурой. Внешне система аккуратна, подойдет под разный сеттинг.

PCCooler Paladin EX400 ARGB внешний вид

Четыре медные трубки диаметром 6 мм, они распределены по всей ширине радиатора. Концы запаяны и скрыты декоративной накладкой.

PCCooler Paladin EX400 ARGB внешний вид

Выполнена система по технологии прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность со следами обработки фрезой, плоскость ровная, распределение термопасты идет равномерно. В верхней части дополнительные ребра, также на прижимной пластине изначально зафиксированы подпружиненные винты.

PCCooler Paladin EX400 ARGB внешний вид

В комплекте у PCCooler Paladin EX400 ARGB вентилятор типоразмера 120 мм с девятью лопастями и гидродинамическим подшипником. На уголках нанесены антивибрационные накладки.

PCCooler Paladin EX400 ARGB внешний вид

Для фиксации применяются металлические скобы. От вентилятора отходит два кабеля, один с PWM, второй с ARGB. Максимальная скорость вращения 1800 оборотов в минуту.

PCCooler Paladin EX400 ARGB внешний вид

Сборка

PCCooler Paladin EX400 ARGB сборка

Система поддерживает установку на актуальные платформы, за исключением Intel LGA2066 и AMD TR6, но с учетом заявленного уровня TDP это не будет проблемой. Все необходимое для проведения монтажа идет в заводском комплекте.

PCCooler Paladin EX400 ARGB сборка

При монтаже на Intel используется пластиковая усиливающая пластина. Со стороны сокета цилиндрические упоры. Через них винтами прижимается пластина.

PCCooler Paladin EX400 ARGB сборка

Наносим из комплектного тюбика термопасту. Прижимаем с двух сторон радиатор подпружиненными винтами.

PCCooler Paladin EX400 ARGB сборка

Фиксируем и подключаем вентилятор к материнской плате. Система готова к работе.

PCCooler Paladin EX400 ARGB сборка

Установленной PCCooler Paladin EX400 ARGB не перекрывает слоты оперативной памяти. Высота 157 мм.

PCCooler Paladin EX400 ARGB сборка

Тесты

Тестировали с процессором Intel Core i5 13400. Рабочие температуры в синтетической нагрузке низкие.

PCCooler Paladin EX400 ARGB тесты

Замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда при запуске обычных приложений.

PCCooler Paladin EX400 ARGB тесты

Замер уровня шума в максимальной нагрузке.

PCCooler Paladin EX400 ARGB тесты

Итоги

PCCooler Paladin EX400 ARGB – недорогая башенная система охлаждения с привлекательным внешним оформлением, простой сборкой, совместимостью с высокими планками оперативной памяти, термопастой в комплекте, поддержкой актуальных сокетов.
