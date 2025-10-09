PCCooler Paladin EX400 ARGB обзор и тесты доступного охлаждения процессора с подсветкой

Продолжаем изучать доступные решения для организации охлаждения центрального процессора. Сегодня в центре внимания PCCooler Paladin EX400 ARGB с поддержкой актуальных сокетов AMD и Intel, вентилятором с адресной подсветкой в комплекте и заявленным уровнем TDP на отметке 180 Вт.

Комплектация

Коробка из белого картона с изображением системы в сборе и данными по техническим характеристикам. В комплект входят тюбик с термопастой, скобы для вентилятора и сам вентилятор, наборы для монтажа на разных сокетах, усиливающая пластина, руководство по сборке.

Внешний вид

Радиатор системы охлаждения собран из 42 алюминиевых пластин. Конструкция полностью прокрашена в черный цвет, включая контактную пластину и медные трубки.

Сверху установлена декоративная пластина с логотипом бренда по центру. Из пластика со шлифованной текстурой. Внешне система аккуратна, подойдет под разный сеттинг.

Четыре медные трубки диаметром 6 мм, они распределены по всей ширине радиатора. Концы запаяны и скрыты декоративной накладкой.

Выполнена система по технологии прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность со следами обработки фрезой, плоскость ровная, распределение термопасты идет равномерно. В верхней части дополнительные ребра, также на прижимной пластине изначально зафиксированы подпружиненные винты.

В комплекте у PCCooler Paladin EX400 ARGB вентилятор типоразмера 120 мм с девятью лопастями и гидродинамическим подшипником. На уголках нанесены антивибрационные накладки.

Для фиксации применяются металлические скобы. От вентилятора отходит два кабеля, один с PWM, второй с ARGB. Максимальная скорость вращения 1800 оборотов в минуту.

Сборка

Система поддерживает установку на актуальные платформы, за исключением Intel LGA2066 и AMD TR6, но с учетом заявленного уровня TDP это не будет проблемой. Все необходимое для проведения монтажа идет в заводском комплекте.

При монтаже на Intel используется пластиковая усиливающая пластина. Со стороны сокета цилиндрические упоры. Через них винтами прижимается пластина.

Наносим из комплектного тюбика термопасту. Прижимаем с двух сторон радиатор подпружиненными винтами.

Фиксируем и подключаем вентилятор к материнской плате. Система готова к работе.

Установленной PCCooler Paladin EX400 ARGB не перекрывает слоты оперативной памяти. Высота 157 мм.

Тесты

Тестировали с процессором Intel Core i5 13400. Рабочие температуры в синтетической нагрузке низкие.

Замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда при запуске обычных приложений.

Замер уровня шума в максимальной нагрузке.

Итоги

PCCooler Paladin EX400 ARGB – недорогая башенная система охлаждения с привлекательным внешним оформлением, простой сборкой, совместимостью с высокими планками оперативной памяти, термопастой в комплекте, поддержкой актуальных сокетов.