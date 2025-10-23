Обзор PCCooler RT500 TC ARGB. Недорогая башня с высоким TDP

Вся конструкция окрашена в черный цвет. Выдержанное внешнее исполнение и визуальная совместимость с материнскими платами разного ценового сегмента.
На верхней стороне установлена декоративная пластиковая пластина. В модификации Digital по ее центру находится дисплей, отображающий температуру процессора.
Та сторона что контактирует с вентилятором с ровной гранью, противоположная с треугольными вырезами, создающие рисунок шахматной доски. Медные трубки также распределены вдоль ширины радиатора.
Со стороны контактной пластины осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность обработана фрезой, прижим равномерный по всей площади.
Верхняя часть является прижимной планкой, расположенной строго по центру с подпружиненными винтами по краям.
Комплектуется вентилятором 120 мм с ARGB-подсветкой. Ровная рамка с антивибрационными наклейками по углам. Для крепления применяются проволочные скобы, фиксируемые в выступе на боковой грани.
Скорость вращения регулируется в диапазоне до 2200 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник и высокий ресурс наработки на отказ. От вентилятора отходит два кабеля с ARGB и 4-пиновым PWM.
Ширина у корпуса радиатора PCCooler RT500 TC ARGB составляет 70 мм и еще 25 мм добавляет вентилятор. В сборе не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.
На обратную сторону плату ставится усиливающая пластина. По ее углам пластиковые регуляторы ножек. В зависимости от сокета можно изменять длину.
Со стороны сокета устанавливаются опорные винты.
На них опорные площадки с помощью накатанных гаек.
Из комплектного пакетика наносим термопасту и прижимаем радиатор с двух сторон.
Вентилятор перекрывает один из подпружиненных винтов, поэтому монтаж проводится со снятым вентилятором. Финальным шагом его ставим и подключаем к плате.
Замер при запуске обычных приложений в условиях открытого стенда.
Замер при максимальной нагрузке на расстоянии 20 сантиметров.