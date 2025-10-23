Обзор PCCooler RT500 TC ARGB. Недорогая башня с высоким TDP

Тестируемая сегодня система PCCooler RT500 TC ARGB идет с заявленным уровнем TDP 240 Вт и может эксплуатироваться с актуальными процессорами, обеспечивая комфортный уровень шума, возможность работы на высоких частотах и при этом он легок в монтаже. Из особенностей синхронизируемая подсветка у комплектного вентилятора.

Комплектация

Коробка из плотного картона со всей информацией по техническим характеристикам и особенностям. Комплект включает опорные площадки для AMD и Intel, скобы для вентилятора и сам вентилятор, усиливающая пластина, опорные винты, руководство пользователя, пакетик с термопастой.

Внешний вид

Высота системы охлаждения в сборе высотой 152 мм. Состоит радиатор из пяти медных трубок U-образной формы, 54 металлических пластин.

Вся конструкция окрашена в черный цвет. Выдержанное внешнее исполнение и визуальная совместимость с материнскими платами разного ценового сегмента.

На верхней стороне установлена декоративная пластиковая пластина. В модификации Digital по ее центру находится дисплей, отображающий температуру процессора.

Та сторона что контактирует с вентилятором с ровной гранью, противоположная с треугольными вырезами, создающие рисунок шахматной доски. Медные трубки также распределены вдоль ширины радиатора.

Со стороны контактной пластины осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность обработана фрезой, прижим равномерный по всей площади.

Верхняя часть является прижимной планкой, расположенной строго по центру с подпружиненными винтами по краям.

Комплектуется вентилятором 120 мм с ARGB-подсветкой. Ровная рамка с антивибрационными наклейками по углам. Для крепления применяются проволочные скобы, фиксируемые в выступе на боковой грани.

Скорость вращения регулируется в диапазоне до 2200 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник и высокий ресурс наработки на отказ. От вентилятора отходит два кабеля с ARGB и 4-пиновым PWM.

Сборка

Ширина у корпуса радиатора PCCooler RT500 TC ARGB составляет 70 мм и еще 25 мм добавляет вентилятор. В сборе не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.Система поддерживает сокеты AM5/AM4/1200/1700/1851, полностью закрывая потребительский сегмент материнских плат, используемых для игровых и рабочих сборок. Монтаж велся на сокет Intel LGA1700.

На обратную сторону плату ставится усиливающая пластина. По ее углам пластиковые регуляторы ножек. В зависимости от сокета можно изменять длину.

Со стороны сокета устанавливаются опорные винты.

На них опорные площадки с помощью накатанных гаек.

Из комплектного пакетика наносим термопасту и прижимаем радиатор с двух сторон.

Вентилятор перекрывает один из подпружиненных винтов, поэтому монтаж проводится со снятым вентилятором. Финальным шагом его ставим и подключаем к плате.

Тесты

Тест PCCooler RT500 TC ARGB велся с процессором Intel Core i5-13400. Температуры низкие.

Замер при запуске обычных приложений в условиях открытого стенда.

Замер при максимальной нагрузке на расстоянии 20 сантиметров.

Итоги

PCCooler RT500 TC ARGB – доступное башенное охлаждение с высокой эффективностью отвода тепла. Станет хорошим выбором для систем начального и среднего уровня, как в игровую сборку, так и рабочую станцию. Простой монтаж и термопаста в комплекте, синхронизируемая подсветка, аккуратное внешнее исполнение, совместимость с высокими планками оперативной памяти.