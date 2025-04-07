Охлаждающая подставка для ноутбука. Обзор DEFENDER NS-506

На коробке из плотного картона предоставляет подробную информацию по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и карточку с бонусами для игры War Thunder.
В верхней части логотип бренда. Ниже откидная ножка, которую обеспечит дополнительный упор при изменении угла наклона.
За сеткой находятся два вентилятора с прозрачными лопастями. Они размещены симметрично, а само размещение обеспечит эффективный обдув по всей площади основания ноутбука.
Внутренняя часть и каркас выполнены из пластика черного цвета. Толщина 3 сантиметра, ширина 35.7 сантиметра.
На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на столе. Нанесена наклейка с техническими данными. Стилизованные круглые решетки, обеспечивающие приток холодного воздуха.
У DEFENDER NS-506 регулируемый угол наклона рабочей плоскости. За изменение положение отвечает металлическая ножка, которая фиксируется в одном из углублений на гребенке. За счет механической фиксации выбранное положение не будет смещаться.
Разъем для подачи питания на подставку находится на обратной стороне. Тут два разъема USB. В комплекте есть кабель длиной 50 сантиметров.
Подставка проста в эксплуатации и сразу готова к использованию после распаковки. Запитать можно от встроенного разъема в ноутбук или от зарядки от смартфона. В зависимости от угла наклона можно подобрать удобные положения для печати, просмотра фильмов и игр.
Мы провели замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров. Данная подставка идет без регулировки скорости вращения.