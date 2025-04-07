Охлаждающая подставка для ноутбука. Обзор DEFENDER NS-506

Ноутбуки из-за конструктивных особенностей, связанных с ограниченным внутренним пространством, редко не сталкиваются с нагревом во время продолжительной нагрузки, а в ультрабуках эта проблема еще актуальнее. Изучаемая сегодня охлаждающая подставка DEFENDER NS-506 помимо решения улучшения температурных характеристик, даст возможность регулировать угол наклона и дает два порта для подключения.

Комплектация

На коробке из плотного картона предоставляет подробную информацию по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и карточку с бонусами для игры War Thunder.

Внешний вид

Подставка рассчитана на установку ноутбуков с диагональю до 15.6 дюймов. Рабочая поверхность целиком выполнена из стальной решетки с круглыми ячейками. Прочная, не прогибается при сильном давлении.

В верхней части логотип бренда. Ниже откидная ножка, которую обеспечит дополнительный упор при изменении угла наклона.

За сеткой находятся два вентилятора с прозрачными лопастями. Они размещены симметрично, а само размещение обеспечит эффективный обдув по всей площади основания ноутбука.

Внутренняя часть и каркас выполнены из пластика черного цвета. Толщина 3 сантиметра, ширина 35.7 сантиметра.

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на столе. Нанесена наклейка с техническими данными. Стилизованные круглые решетки, обеспечивающие приток холодного воздуха.

У DEFENDER NS-506 регулируемый угол наклона рабочей плоскости. За изменение положение отвечает металлическая ножка, которая фиксируется в одном из углублений на гребенке. За счет механической фиксации выбранное положение не будет смещаться.

Тесты

Разъем для подачи питания на подставку находится на обратной стороне. Тут два разъема USB. В комплекте есть кабель длиной 50 сантиметров.

Подставка проста в эксплуатации и сразу готова к использованию после распаковки. Запитать можно от встроенного разъема в ноутбук или от зарядки от смартфона. В зависимости от угла наклона можно подобрать удобные положения для печати, просмотра фильмов и игр.

Мы провели замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров. Данная подставка идет без регулировки скорости вращения.

Итоги

DEFENDER NS-506 – недорогая охлаждающая подставка под ноутбуки с регулируемым углом наклона и подсветкой. Из особенностей отсутствие регулировки скорости вращения.