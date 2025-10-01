PCCooler R400 обзор и тесты охлаждения для процессора до 1500 рублей

Это классическая односекционная конструкция. 37 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. В верхней части установлена декоративная пластиковая накладка в цвет системы.
Четыре U-образных медных тепловых трубок диаметром 6 мм. С теплораспределительной крышкой процессора осуществляют прямой контакт.
Если смотреть на PCCooler R400 сбоку заметно смещение радиатора в одну из сторон. За счет этого с установленным вентилятором конструкция будет не только симметрична, но и не перекроет ближайший слот оперативной памяти на материнской плате.
Поверхность контактной площадки обработана фрезой. Ровная, прижим к крышке процессора равномерен. Верхняя часть также покрашена в черный цвет, по краям зафиксированы подпружиненные винты.
Комплектуется система 92 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость оборотов до 2200 оборотов в минуту. Подключается к 4-пиновому PWM. Для крепления вентилятор использует металлические скобы.
Башенный кулер поддерживает монтаж на сокеты AMD AM5 и AM4, Intel LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. В комплектной инструкции описаны этапы установки. Мы вели монтаж на сокет LGA 1700, на нем первым шагом потребуется установить и зафиксировать винтами усиливающую пластину. На AMD используется штатная основа на самой плате.
Далее с помощью гаек на опорные винты устанавливаются металлические пластины.
В заводской набор входит пакетик с термопастой, ее объема будет с запасом для проведения монтажа. Наносим на крышку процессора.
Равномерно прижимает башенную конструкцию, затягивая подпружиненные винты по краям основания.
Финальным шагом устанавливается вентилятор и подключается к материнской плате.
При этом с шумом также все в порядке. Для начала замерил шум при работе с обычными приложениями.
Далее на максимальных оборотах вентилятора.