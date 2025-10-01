PCCooler R400 обзор и тесты охлаждения для процессора до 1500 рублей

Процессоры начального и среднего уровня не требуют обязательной установки системы охлаждения с высоким TDP, позволяя сэкономить, что особенно актуально при ограниченном бюджете на сборке. При этом важно чтобы охлаждение обеспечивало стабильную работу в продолжительной нагрузке, экономия, но с умом. Тестируемый сегодня PCCooler R400 можно приобрести до 1500 рублей. Уровень TDP для него составляет до 180 Вт, совместим с актуальными сокетами Intel и AMD.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы, а на обратной подробная таблица со спецификациями. Внутренне пространство заполнено пенным материалом, предотвращая тряску при перевозке. Комплект включает усиливающую пластину, крепежные лапки для AMD и INTEL, крепежные элементы, пакетик с термопастой, скобы для вентилятора, руководство по сборке.

Внешний вид

Для недорогой системы выглядит он хорошо. Окрашенные в черный цвет радиатор, медные тепловые трубки и основание. Высота системы 133 мм.

Это классическая односекционная конструкция. 37 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. В верхней части установлена декоративная пластиковая накладка в цвет системы.

Четыре U-образных медных тепловых трубок диаметром 6 мм. С теплораспределительной крышкой процессора осуществляют прямой контакт.

Если смотреть на PCCooler R400 сбоку заметно смещение радиатора в одну из сторон. За счет этого с установленным вентилятором конструкция будет не только симметрична, но и не перекроет ближайший слот оперативной памяти на материнской плате.

Поверхность контактной площадки обработана фрезой. Ровная, прижим к крышке процессора равномерен. Верхняя часть также покрашена в черный цвет, по краям зафиксированы подпружиненные винты.

Комплектуется система 92 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость оборотов до 2200 оборотов в минуту. Подключается к 4-пиновому PWM. Для крепления вентилятор использует металлические скобы.

Сборка

Башенный кулер поддерживает монтаж на сокеты AMD AM5 и AM4, Intel LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. В комплектной инструкции описаны этапы установки. Мы вели монтаж на сокет LGA 1700, на нем первым шагом потребуется установить и зафиксировать винтами усиливающую пластину. На AMD используется штатная основа на самой плате.

Далее с помощью гаек на опорные винты устанавливаются металлические пластины.

В заводской набор входит пакетик с термопастой, ее объема будет с запасом для проведения монтажа. Наносим на крышку процессора.

Равномерно прижимает башенную конструкцию, затягивая подпружиненные винты по краям основания.

Финальным шагом устанавливается вентилятор и подключается к материнской плате.

Тесты

Тестирование PCCooler R400 велось с процессором Intel Core i5-13400. Система отлично справляется с отводом тепла, оставляя запас и позволяя работать с меньшими оборотами вентилятора.

При этом с шумом также все в порядке. Для начала замерил шум при работе с обычными приложениями.

Далее на максимальных оборотах вентилятора.

Итоги

PCCooler R400 – недорогая система охлаждения для процессоров AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, обеспечивающая эффективный отвод тепла и беспроблемную работу в продолжительной нагрузке. Аккуратное внешнее исполнение в черном цвете, отсутствие подсветки, простой монтаж с термопастой в комплекте, умеренный шум, совместимость с высокими планками оперативной памяти. Хорошая возможность сэкономить без ущерба результату.