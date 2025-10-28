Обзор Formula Air Fusion 3. Тройной вентилятор с общей рамкой

Чаще всего корпусные вентиляторы на стенку корпуса или радиатор жидкостного охлаждения ставятся сразу группой из двух или трех. Изучаемый сегодня Formula Air Fusion 3 выполнены с общей рамкой и это упростит монтаж на корпусе, исключит лишние стыки и провода, также это аккуратнее выглядит, создавая целостность внешнего вида и придавая сборке премиальности.

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке из плотного картона. С данными по особенностям исполнения и данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, винты для радиатора и корпуса.

Внешний вид

Доступным в белом и черном вариантах исполнения, также есть реверсивная версия исполнения. Выполнены в общей рамке из черного пластика. Лицевая сторона с текстурным рисунком и подсвечиваемой акцентной границей по периметру.

Толщина корпуса 28 мм. Сбоку по четырем сторонам вставки с зеркальным эффектом. Сама рамках стильно закруглена. Они также подсвечиваются. Это ARGB с возможностью синхронизации с остальными компонентами.

Отверстия для крепления расположены по четырем углам. Вдоль всего корпуса нанесены антивибрационные вставки.

Подключается Formula Air Fusion 3 общим кабелем. Задействуется два коннектора: 3-пиновый ARGB и 4-пиновый PWM.

В них используется гидродинамический подшипник с наработкой на отказ в 30 тысяч часов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 450 до 1800 оборотов в минуту.

Установленными на стенке корпуса хорошо смотрится, как цельный элемент. Нет лишних проводов, аккуратный монтаж с ними не станет проблемой. Монтировать можно как на стенку корпуса, так и радиатор.

Тесты

Замерили шум при вращении на скорости 1000 оборотов в минуту.

Также на максимальных оборотах (отметка 1800 оборотов).

Итоги

Formula Air Fusion 3 – три вентилятора с общей рамкой для корпуса или радиатора жидкостного охлаждения с эффектным внешним видом, подсветкой, умеренным уровнем шума на высоких оборотах, большая наработка на отказ.