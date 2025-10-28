Обзор Formula Air Fusion 3. Тройной вентилятор с общей рамкой

Поставляется в стильно оформленной коробке из плотного картона. С данными по особенностям исполнения и данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, винты для радиатора и корпуса.
Толщина корпуса 28 мм. Сбоку по четырем сторонам вставки с зеркальным эффектом. Сама рамках стильно закруглена. Они также подсвечиваются. Это ARGB с возможностью синхронизации с остальными компонентами.
Отверстия для крепления расположены по четырем углам. Вдоль всего корпуса нанесены антивибрационные вставки.
Подключается Formula Air Fusion 3 общим кабелем. Задействуется два коннектора: 3-пиновый ARGB и 4-пиновый PWM.
В них используется гидродинамический подшипник с наработкой на отказ в 30 тысяч часов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 450 до 1800 оборотов в минуту.
Установленными на стенке корпуса хорошо смотрится, как цельный элемент. Нет лишних проводов, аккуратный монтаж с ними не станет проблемой. Монтировать можно как на стенку корпуса, так и радиатор.
Также на максимальных оборотах (отметка 1800 оборотов).