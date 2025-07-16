Thermaltake LA360-S ARGB обзор и тесты. Доступная система жидкостного охлаждения с экраном

Традиционная схема системы жидкостного охлаждения включает радиатор, помпу, совмещенную с водоблоком, соединенными между собой шлангами. Такие системы получили широкое распространение, предложив высокую эффективность отвода тепла и простоту эксплуатации, не требуя внимания со стороны пользователя. Изучаемая сегодня Thermaltake LA360-S ARGB при своей невысокой стоимости позволяет отводить до 360 Вт тепла, совместима со всеми актуальными сокетами, а также оснащена информативным дисплеем, оптимизированным подключением вентиляторов между собой, а также адресной подсветкой с поддержкой всех популярных экосистем от производителей материнских плат и контроллеров.

Thermaltake LA360-S ARGB обзор и тесты

Комплектация

На лицевой стороне коробки пример работы подсветки системы жидкостного охлаждения в сборе, на внутренней сводная таблица с техническими характеристиками и описание ключевых особенностей.

Thermaltake LA360-S ARGB комплектация

Внутри система зафиксирована в подложке из прессованного картона. Комплект включает усиливающую пластину из металла, набор крепления для сокетов AMD и Intel, тюбик с термопастой 13,4 W/m-K, лопатку для распределения, инструкцию по сборке.

Thermaltake LA360-S ARGB комплектация

Внешний вид

Водоблок совмещен с помпой выполнен в виде призмы в корпусе из пластика. На его боковой стороне поворотные 90-градусные фитинги с металлической опрессовкой.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Верхняя часть — это съемная крышка, соединяется с помощью 4-пинового коннектора и дополнительно удерживается при помощи магнитов. Установить ее можно только в одном положении.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

По краям несколько прозрачных вставок, подсвечиваемых при работе, а центральную часть занимает монохромный дисплей. С помощью нег можно контролировать уровень нагрузки на центральный процессор, его температуру и скорость вращения вентиляторов.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Данные берутся с материнской платы, для работы необходимо будет подключить к USB 2.0 разъему на ней. Наличие подобного экрана ранее было особенностью решений дорогого ценового сегмента. Тут же при ценнике в менее, чем 8 тысяч рублей, идет с хорошим качеством исполнения и информативностью.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Основание квадратной формы из меди. Поверхность ровная, видны следы обработки фрезой.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Подсветка у Thermaltake LA360-S ARGB также есть на вентиляторах. Заполняет всю рабочую площадь вращающихся лопастей. Цвет и эффекты синхронизируется с остальными компонентами.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Комплектуется система вентиляторами TT-1225 в количестве трех штук. Между собой они соединяются скрытно с помощью скрытого в рамке кабеля. Снаружи виден только один общий провод отходящий от одного вентилятора из всей группы. В итоге заметно упрощается аккуратный монтаж внутри корпуса.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Рамка у них квадратной формы. На уголки нанесены антивибрационные накладки. Гидродинамический подшипник со скоростью вращения от 600 до 2500 оборотов в минуту.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Радиатор типоразмера 360 мм, также отметим, что данная система доступна в типоразмере 240 мм. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Двенадцать каналов, расстояние между которыми заполнено гофролентой.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

На боковую сторону нанесен логотип бренда. Фитинги с радиатором соединены под прямым углом, дополнительно опрессованы.

Thermaltake LA360-S ARGB внешний вид

Соединяют трубки длиной 380 мм с защитной нейлоновой оплеткой. Они устойчивы к перегибу, а длина будет достаточна для свободного монтажа в корпусах разных габаритов.

Сборка

Thermaltake LA360-S ARGB поддерживает все сокеты AMD и Intel. Мы собирали и тестировали на двух платформах. Сам процесс монтажа тут прост. На водоблок ставятся, соответствующие сокету опорные планки.

Thermaltake LA360-S ARGB сборка

Наносится термопаста на крышку процессора. Комплектного тюбика хватит на несколько установок.

Thermaltake LA360-S ARGB сборка

Далее в зависимости от платформы, используется штатная усиливающая пластина или комплектная. В нее закручиваем опорные винты.

Thermaltake LA360-S ARGB сборка

Прижимаем при помощи гаек. Останется только зафиксировать радиатор на одной из стенок корпуса.

Thermaltake LA360-S ARGB сборка

Установленной внутри корпуса система смотрится эффектно, наличие дисплея на ней придает сборке технологичности.

Thermaltake LA360-S ARGB сборка

Тесты

Провели тестирование с процессором Intel Core i5 13400. С учетом TDP в 360 Вт тут ожидаемо нет проблем с нагревом. При этом целесообразность в использовании такой системы с процессорами с умеренным тепловыделением тоже есть, это позволит сократить выход вентиляторов на максимальную скорость вращения, обеспечивая отвод тепла при меньших оборотах.

Thermaltake LA360-S ARGB тесты

Это как наглядно можно видеть при замере уровня шума. На процессор создается 100% нагрузка и работает система при этом тихо.

Thermaltake LA360-S ARGB тесты

Также провели тесты с процессором AMD Ryzen 5 9600X, он горячее, но и с его охлаждением проблем не было.

Thermaltake LA360-S ARGB тесты

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorСочетание эффективности, конструктивных особенностей и стоимость Thermaltake LA360-S ARGB делает ее удачной альтернативой башенным конструкциям, позволяя использовать как в топовых сборках, так и в рабочих станциях. Простой монтаж, термопаста в комплекте, ARGB-подсветка, информативный дисплей, скрытое подключение вентиляторов между собой в группе, длина трубок 380 мм. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.
Thermaltake LA360-S ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Корпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula N…
В центре внимания новая серия вентиляторов Formula NULIGHT 12BK ARPW с адресной подсветкой, регулируемой …
Жидкостное охлаждение с цветным экраном. Обзор и тесты Pccoo…
В «Лаборатории» мы проводили тестирование жидкостной системы охлаждения PCCooler DA360 Pro ARGB Digital, …
Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты доступного охлаждения…
На прошлой неделе мы затронули тему организации отвода тепла от процессоров в сборках начального и средне…
Недорогое жидкостное охлаждение. Обзор и тесты Formula OASIS…
Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения Formula OASIS L240 по стоимости сопоставима с башенным о…
Реверсные корпусные вентиляторы. Обзор Formula Nulight 12BK …
На прошлой неделе мы рассматривали Formula Nulight 12BK …
Новый холодильник Xiaomi Mijia оценили в 275 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент холодильников очередной крупной и дешевой моделью – Mijia French-st…
Обзор и тесты Formula V Line Ice Boid 3PSD9. Недорогое охлаж…
Изучаемое сегодня башенное охлаждение Formula V Line Ice Boid 3PSD9относится к доступному сегменту, при э…
Обзор Thermaltake Massive Air. Многофункциональная подставка…
Современные ноутбуки стали легче и быстрее, получив широкое распространение не только в офисах, но и выте…
Доступное жидкостное охлаждение для Intel и AMD. Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1Доступное жидкостное охлаждение для Intel и AMD. Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1
Двухсекционное башенное охлаждение. Обзор и тесты Thermaltake ASTRIA 600 ARGBДвухсекционное башенное охлаждение. Обзор и тесты Thermaltake ASTRIA 600 ARGB
Невысокая башня с эффективным отводом тепла. Обзор и тесты Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6PНевысокая башня с эффективным отводом тепла. Обзор и тесты Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
Корпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPWКорпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW
Корпусные вентиляторы с подсветкой. Обзор Formula V Line Floe Plus ARPWКорпусные вентиляторы с подсветкой. Обзор Formula V Line Floe Plus ARPW
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor