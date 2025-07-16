Thermaltake LA360-S ARGB обзор и тесты. Доступная система жидкостного охлаждения с экраном

Традиционная схема системы жидкостного охлаждения включает радиатор, помпу, совмещенную с водоблоком, соединенными между собой шлангами. Такие системы получили широкое распространение, предложив высокую эффективность отвода тепла и простоту эксплуатации, не требуя внимания со стороны пользователя. Изучаемая сегодня Thermaltake LA360-S ARGB при своей невысокой стоимости позволяет отводить до 360 Вт тепла, совместима со всеми актуальными сокетами, а также оснащена информативным дисплеем, оптимизированным подключением вентиляторов между собой, а также адресной подсветкой с поддержкой всех популярных экосистем от производителей материнских плат и контроллеров.

Комплектация

На лицевой стороне коробки пример работы подсветки системы жидкостного охлаждения в сборе, на внутренней сводная таблица с техническими характеристиками и описание ключевых особенностей.

Внутри система зафиксирована в подложке из прессованного картона. Комплект включает усиливающую пластину из металла, набор крепления для сокетов AMD и Intel, тюбик с термопастой 13,4 W/m-K, лопатку для распределения, инструкцию по сборке.

Внешний вид

Водоблок совмещен с помпой выполнен в виде призмы в корпусе из пластика. На его боковой стороне поворотные 90-градусные фитинги с металлической опрессовкой.

Верхняя часть — это съемная крышка, соединяется с помощью 4-пинового коннектора и дополнительно удерживается при помощи магнитов. Установить ее можно только в одном положении.

По краям несколько прозрачных вставок, подсвечиваемых при работе, а центральную часть занимает монохромный дисплей. С помощью нег можно контролировать уровень нагрузки на центральный процессор, его температуру и скорость вращения вентиляторов.

Данные берутся с материнской платы, для работы необходимо будет подключить к USB 2.0 разъему на ней. Наличие подобного экрана ранее было особенностью решений дорогого ценового сегмента. Тут же при ценнике в менее, чем 8 тысяч рублей, идет с хорошим качеством исполнения и информативностью.

Основание квадратной формы из меди. Поверхность ровная, видны следы обработки фрезой.

Подсветка у Thermaltake LA360-S ARGB также есть на вентиляторах. Заполняет всю рабочую площадь вращающихся лопастей. Цвет и эффекты синхронизируется с остальными компонентами.

Комплектуется система вентиляторами TT-1225 в количестве трех штук. Между собой они соединяются скрытно с помощью скрытого в рамке кабеля. Снаружи виден только один общий провод отходящий от одного вентилятора из всей группы. В итоге заметно упрощается аккуратный монтаж внутри корпуса.

Рамка у них квадратной формы. На уголки нанесены антивибрационные накладки. Гидродинамический подшипник со скоростью вращения от 600 до 2500 оборотов в минуту.

Радиатор типоразмера 360 мм, также отметим, что данная система доступна в типоразмере 240 мм. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Двенадцать каналов, расстояние между которыми заполнено гофролентой.

На боковую сторону нанесен логотип бренда. Фитинги с радиатором соединены под прямым углом, дополнительно опрессованы.

Сборка

Соединяют трубки длиной 380 мм с защитной нейлоновой оплеткой. Они устойчивы к перегибу, а длина будет достаточна для свободного монтажа в корпусах разных габаритов.Thermaltake LA360-S ARGB поддерживает все сокеты AMD и Intel. Мы собирали и тестировали на двух платформах. Сам процесс монтажа тут прост. На водоблок ставятся, соответствующие сокету опорные планки.

Наносится термопаста на крышку процессора. Комплектного тюбика хватит на несколько установок.

Далее в зависимости от платформы, используется штатная усиливающая пластина или комплектная. В нее закручиваем опорные винты.

Прижимаем при помощи гаек. Останется только зафиксировать радиатор на одной из стенок корпуса.

Установленной внутри корпуса система смотрится эффектно, наличие дисплея на ней придает сборке технологичности.

Тесты

Провели тестирование с процессором Intel Core i5 13400. С учетом TDP в 360 Вт тут ожидаемо нет проблем с нагревом. При этом целесообразность в использовании такой системы с процессорами с умеренным тепловыделением тоже есть, это позволит сократить выход вентиляторов на максимальную скорость вращения, обеспечивая отвод тепла при меньших оборотах.

Это как наглядно можно видеть при замере уровня шума. На процессор создается 100% нагрузка и работает система при этом тихо.

Также провели тесты с процессором AMD Ryzen 5 9600X, он горячее, но и с его охлаждением проблем не было.

Итоги

Сочетание эффективности, конструктивных особенностей и стоимость Thermaltake LA360-S ARGB делает ее удачной альтернативой башенным конструкциям, позволяя использовать как в топовых сборках, так и в рабочих станциях. Простой монтаж, термопаста в комплекте, ARGB-подсветка, информативный дисплей, скрытое подключение вентиляторов между собой в группе, длина трубок 380 мм. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".