Babahu X1 делает шаг вперед

В последнее время можно заметить тотальный рост современных технологий — компании постоянно выпускают какие-то необычные гаджеты, которые действительно удивляют. Например, нам очень понравился новый продукт под названием Babahu X1, который позволяет вам чистить сразу все зубы. Вы просто снимаете девайс с зарядки, устанавливаете в ротовую полость и включаете, а устройство самостоятельно чистит вам зубы. Совсем скоро разработчики начнут собирать средства на данный гаджет и если вы планируете запастись подобным устройством, то советуем вам оставить страницу в закладках. Производитель планирует сделать вкладчикам подарок в виде 50% скидки от стоимости продукта после выхода в продажу, так что лучше не пропустить. Вероятно, вскоре обычные зубные щетки выйдут из моды вовсе.