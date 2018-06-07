Ballistix объявляет выпуске DDR4 памяти Sport AT в сотрудничестве с TUF Gaming Alliance

Ballistix расширяет линейку игровой памяти новой моделью Sport AT. Эти новые модули, специально разработанные для геймеров, были спроектированны в сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance и другими доверенными отраслевыми партнерами.

Объем модулей до 16 ГБ

Скорость работы до 3000 МТ / с

Армейский дизайн и производительность

Уникальный новый радиатор, идеально подходящий для сборки с TUF Gaming Alliance

Простая установка plug-and-play

Ограниченная пожизненная гарантия

Модули Ballistix Sport AT доступны в объеме до 16 ГБ и скоростью работы до 3000 МТ / с и гарантированно совместимы с материнскими платами ASUS TUF Gaming. Уникальные, новые радиаторы Sport AT также идеально подходят по стилистике к TUF Gaming Alliance.