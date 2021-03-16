Barrow представила дисплей FBEHD-01 для мониторинга системы

Barrow FBEHD-01 представляет собой 8,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 480. Дисплей показывает информацию о системе в реальном времени. Информация основана благодаря системе мониторинга утилиты AIDA64, в которую входят: загрузка процессора, загрузка памяти, загрузка графической памяти, температура процессора, температура графического процессора, скорость вращения вентилятора и другие показания.

Дисплей Barrow FBEHD-01 можно разместить на радиатор системы охлаждения или на специальный держатель. Для отображения BARROW FBEHD-01 использует интерфейс видеовхода mini-HDMI, а для питания micro-USB 5 В.

Стоимость дисплея Barrow FBEHD-01 не раскрыта.