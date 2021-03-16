Barrow представила дисплей FBEHD-01 для мониторинга системы

Barrow FBEHD-01 представляет собой 8,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 480. Дисплей показывает информацию о системе в реальном времени. Информация основана благодаря системе мониторинга утилиты AIDA64, в которую входят: загрузка процессора, загрузка памяти, загрузка графической памяти, температура процессора, температура графического процессора, скорость вращения вентилятора и другие показания.

Дисплей Barrow FBEHD-01 можно разместить на радиатор системы охлаждения или на специальный держатель. Для отображения BARROW FBEHD-01 использует интерфейс видеовхода mini-HDMI, а для питания micro-USB 5 В.

Стоимость дисплея Barrow FBEHD-01 не раскрыта.
Комментарии и отзывы Barrow FBEHD-01
Обзоры:
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGAОбзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA
Новости:
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1

Тестируемая сегодня подставка для наушников Razer Base Station V2 Chroma позволяет не только организовать...
Состоялся анонс умных очков Razer Anzu Smart Glasses

Razer Anzu Smart Glasses - первый продукт компании из оптики. Очки сочетают в себе важную защиту глаз с п...
Razer представила умные очки Anzu

Компания Razer анонсировала свои новейшие умные очки, получившие название умных очков Razer Anzu. ...
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
Появилось первое изображение материнской...
Появилось первое изображение материнскойБлизится анонс новой платформы Intel Z590 и в сети стали появляться первые изображения материнских плат ч...
Huawei Mate20 X 5G получит стабильную EM...
Huawei Mate20 X 5G получит стабильную EMHuawei запускает развертывание обновления EMUI 11 по всему миру. Стало известно, что смартфон Mate20 X 5G...
За прошлый год Epic Games Store раздали ...
За прошлый год Epic Games Store раздали Пандемия в 2020 году вынудила людей оставаться дома и в это же время произошел всплеск и интерес к компью...
LG представила лазерный проектор CineBea...
LG представила лазерный проектор CineBeaLG анонсировала новый высококлассный проектор CineBeam HU810P 4K. Новый лазерный проектор призван обеспеч...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получ...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получКомпания Samsung обновила планшет Galaxy Tab S6. Обновление включает пользовательский интерфейс One UI 3....
SPC Gear представила игровой стол Gear G...
SPC Gear представила игровой стол Gear GSPC Gear представила игровой стол GD100 и крепление для монитора Atlas 100. Оба продукта разработаны с уч...
Samsung планирует совершить крупную поку...
Samsung планирует совершить крупную покуРанее на этой неделе Samsung Electronics объявила, что будет активно искать возможности для значимых прио...
Смартфон UMIDIGI A9 c BR-термометром поя...
Смартфон UMIDIGI A9 c BR-термометром пояКомпания Umidigi начала принимать предзаказы на смартфон Umidigi A9, главной особенностью которого стал и...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK)...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK)Рюкзаки в условиях мегаполиса получили широкое распространение у людей разного пола, возраста и предпочте...
Samsung Galaxy M62 получит АКБ на 7000 м...
Samsung Galaxy M62 получит АКБ на 7000 мВ базе данных тайландского регулятора NBTS обнаружились сведения о еще не представленном официально смарт...
HyperX продемонстрировала игровую перифе...
HyperX продемонстрировала игровую перифеНа цифровой выставке CES 2021, HyperX – игровое подразделение компании Kingston Technology представила об...
Xiaomi выпустит Mi 10 с процессором Snap...
Xiaomi выпустит Mi 10 с процессором SnapКитайская компания Xiaomi работает над новой моделью смартфона серии Mi 10, которая будет оснащена новейш...
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor