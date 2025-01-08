Baseus представила EnerGeek MiFi Power Bank

На выставке CES 2025 компания Baseus анонсировала новый аксессуар, который сочетает функции портативного зарядного устройства и мобильной точки доступа Wi-Fi. Новинка получила название EnerGeek MiFi Power Bank и поступит в продажу в апреле 2025 года по цене 90 долларов — модель будет совместима с 4G-сетями более чем в 100 странах по всему миру. Устройство позволяет подключать до 10 устройств по Wi-Fi или Bluetooth, при этом скорость загрузки данных достигает 50 Мбит/сек, но фактические показатели зависят от качества сети и сигнала, естественно. Стоимость мобильного интернета пока не объявлена, однако Baseus заявила, что предложит гибкие тарифные планы без обязательных ежемесячных платежей и ограничений по использованию, которые можно будет настраивать через мобильное приложение в зависимости от страны.

Также EnerGeek MiFi Power Bank оснащён двумя портами USB Type-C, одним портом USB Type-A и встроенным коротким USB Type-C кабелем, который также выполняет функцию ремешка для транспортировки. Внутри устройства находится аккумулятор ёмкостью 20000 мАч с максимальной мощностью зарядки 67 Вт, однако для зарядки более мощных устройств его мощности может быть недостаточно. На боковой панели аккумулятора расположен встроенный дисплей, который отображает уровень оставшегося заряда, мощность зарядки и статус беспроводного подключения, плюс в целом корпус выглядит достаточно привлекательно и современно, не как у обычных павербанков.