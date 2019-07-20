На корпусе расположены два порта USB Type-A и два входных гнезда (micro-USB и USB Type-C). От сети устройство заряжается с помощью адаптера на 10 Вт, поддержка функции быстрой зарядки не предусмотрена.Емкость батареи Redmi Power Bank 10 000 составляет, как и следует из названия, 10 000 мАч. Эта цифра соответствует 1,75 полного заряда Redmi Note 7 или 2,3 заряда iPhone XS. Максимальная мощность зарядки на выходе пауэрбанка составляет 12,24 Вт, электрическая схема устройства снабжена несколькими степенями защиты.Стоимость такой новинки составит 9 долларов.