Bauhütte запускает ручной массажер MSG-01H-BK для геймеров

Японская компания Bauhütte представила удивительный аксессуар для геймеров, ручной массажер MSG-01H-BK.

Это массажер для рук с подогревом для геймеров, который использует вакуумные подушки, чтобы размять усталые руки и пальцы после долгой игровой сессии и он может массировать как правую, так и левую руку, а также пальцы.

Производитель также предлагает использовать режим обогрева без массажа перед игровой сессией, чтобы разогреть мышцы рук и пальцев. Есть не менее 15 режимов массажа и вы можете выбирать между общим режимом массажа и специальным режимом для пальцев, оба с тремя уровнями давления и 10-минутным автоматическим таймером. Стоимость данного девайса составляет 145 долларов.