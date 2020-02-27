Базовая версия Raspberry Pi 4 подешевела до 35 долларов

Создатели одноплатного компьютера Raspberry Pi, которому в этом году исполняется восемь лет, снизили стоимость базовой версии актуальной модели Raspberry Pi 4. Теперь рекомендованная цена Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти равна 35 долларам, в то время как ранее она составляла 45 долларов. Также в продаже останется версия на 4 ГБ за 55 долларов, а вариант с 1 ГБ ОЗУ производитель решил снять с продажи. Напомним, что Raspberry Pi 4 оснащается четырёхъядерным процессором на Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, и он в сорок раз быстрее оригинальной модели 2012 года. Отмечается, что за восемь лет было реализовано более 30 миллионов одноплатных компьютеров 30 Raspberry Pi.