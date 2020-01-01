BeBop Sensors представит VR-перчатки

На предстоящем CES, который пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, BeBop Sensors представит новую VR-перчатку. Forte Data Glove разработана для VR-гарнитур и смешанной реальности. Они позволят прикасаться к текстурам и различным поверхностям и чувствовать их. Перчатки позволят перемещать цифоровые объекты. Скорость датчика составляет 160 Гц, что обеспечивает мгновенным отклик.

Forte Data Glove полностью поддерживает Oculus Quest Link. Тканевые датчики Bebop Sensors обеспечивают лучшее отслеживание пальцев. Время отлика составляет 6 мс. BeBop Sensors Forte Data Glove имеет батарею, которой хватит на целый день использования. Удобный, универсальный дизайн с открытой ладонью подойдет для любого пользователя. Заказать перчатки можно уже сейчас, на сайте компании.