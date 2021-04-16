Белая плата CVN Z590M Gaming Frozen от Colorful

Colorful представила материнскую в белом исполнении плату CVN Z590M Gaming Frozen. Плата придется по душе энтузиастам и любителям игровых систем в белых тонах.

CVN Z590M Gaming Frozen поддерживает процессоры Intel Core 10-го и 11-го поколений. На плате есть четыре DIMM-разъема с поддержкой DDR4 3200 и выше. Есть шесть портов SATA 3.0, два слота M.2 с поддержкой стандарта 2242/2260/2280. Оба слота имею радиатор.

Система питания включает схему 10 + 2 (60A Dr.MOS). Питание подается через один 8-контакный разъем. Два массивных радиатора обеспечивают стабильные температуры и гарантируют разгон. Colorful CVN Z590M Gaming Frozen имеет два усиленных слота PCIe x16 (Gen4 x16 и Gen 3x4).

Задняя панель оснащена портом PS2, HDMI, DP, двумя портами USB 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen 2 (Type-A + Type-C), 3,5 мм аудиоразъемом и двумя антеннами для подключения Wi-Fi 6E. Есть порт Ethernet LAN который питается от контроллера LAN Realtek RTL8111H 1 ГБ.

Цена на материнскую плату Colorful CVN Z590M Gaming Frozen установлена в 200 долларов.
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