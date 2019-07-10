Белый Google Pixel 4 XL засветился на фото

Несколько дней назад в сети появились первые качественные рендеры смартфона Google Pixel 4 XL, а сегодня аппарат засветился на первых живых фото. То есть, это тоже рендеры, созданные дизайнером Йонасом Дэнертом на основе опубликованных ранее рендером. Учитывая, что рендеры публиковал авторитетный инсайдер OnLeaks, можно быть уверенными в том, что итоговый вариант смартфона будет выглядеть примерно как на этих «фотографиях». Напомним, что вчера актуальные флагманы Google Pixel 3 и Pixel 3 XL подешевели на 200 долларов. Что до следующего поколения Google Pixel, то его презентация ожидается в октябре этого года.