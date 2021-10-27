Belkin добавляет 14-портовую док-станцию ​​USB-C в свой сертифицированный портфель Chromebook

Компания Belkin, мировой лидер в области бытовой электроники, сегодня представила на выставке InfoComm 2021, 14-портовую док-станцию ​​USB-C, сертифицированную для работы с Chromebook. Док-станция объединяет четыре решения для электропитания и подключения в семействе сертифицированных продуктов Belkin для работы с Chromebook. Каждый продукт тестируется на соответствие стандартам совместимости Google и предоставляет любой организации решения, которые упрощают адаптацию к развивающимся технологиям.

14-портовая док-станция USB-C построена с использованием многопотоковой технологии (MST) и встроенного автоматического обновления прошивки через Chrome OS, обеспечивая потребителям беспроблемное подключение и удобство работы с периферийными устройствами.

1x USB-C в восходящем направлении, мощность до 65 Вт

Технология многопотоковой передачи (MST) - одновременно подключённых 3 дисплея

2 порта HDMI 2.0b

2 порта DisplayPort 1.4

1x порт USB-C (MFDP)

1x USB-C (только данные, нисходящий поток) 10 Гбит / с

1x порт USB-A 10 Гбит / с

2 порта USB-A 10 Гбит / с с 5 В / 0,9 А (сзади)

2 порта USB-A 2.0 480 Мбит / с, 5 В / 0,5 А (сзади)

Гигабитный Ethernet

Аудио вход / выход

Характеристики продукта: