Belkin добавляет 14-портовую док-станцию ​​USB-C в свой сертифицированный портфель Chromebook

Компания Belkin, мировой лидер в области бытовой электроники, сегодня представила на выставке InfoComm 2021, 14-портовую док-станцию USB-C, сертифицированную для работы с Chromebook. Док-станция объединяет четыре решения для электропитания и подключения в семействе сертифицированных продуктов Belkin для работы с Chromebook. Каждый продукт тестируется на соответствие стандартам совместимости Google и предоставляет любой организации решения, которые упрощают адаптацию к развивающимся технологиям.
14-портовая док-станция USB-C построена с использованием многопотоковой технологии (MST) и встроенного автоматического обновления прошивки через Chrome OS, обеспечивая потребителям беспроблемное подключение и удобство работы с периферийными устройствами.
Характеристики продукта:
- 1x USB-C в восходящем направлении, мощность до 65 Вт
- Технология многопотоковой передачи (MST) - одновременно подключённых 3 дисплея
- 2 порта HDMI 2.0b
- 2 порта DisplayPort 1.4
- 1x порт USB-C (MFDP)
- 1x USB-C (только данные, нисходящий поток) 10 Гбит / с
- 1x порт USB-A 10 Гбит / с
- 2 порта USB-A 10 Гбит / с с 5 В / 0,9 А (сзади)
- 2 порта USB-A 2.0 480 Мбит / с, 5 В / 0,5 А (сзади)
- Гигабитный Ethernet
- Аудио вход / выход