Belkin добавляет 14-портовую док-станцию ​​USB-C в свой сертифицированный портфель Chromebook

Компания Belkin, мировой лидер в области бытовой электроники, сегодня представила на выставке InfoComm 2021, 14-портовую док-станцию ​​USB-C, сертифицированную для работы с Chromebook. Док-станция объединяет четыре решения для электропитания и подключения в семействе сертифицированных продуктов Belkin для работы с Chromebook. Каждый продукт тестируется на соответствие стандартам совместимости Google и предоставляет любой организации решения, которые упрощают адаптацию к развивающимся технологиям.

14-портовая док-станция USB-C построена с использованием многопотоковой технологии (MST) и встроенного автоматического обновления прошивки через Chrome OS, обеспечивая потребителям беспроблемное подключение и удобство работы с периферийными устройствами.

Характеристики продукта:
  • 1x USB-C в восходящем направлении, мощность до 65 Вт
  • Технология многопотоковой передачи (MST) - одновременно подключённых 3 дисплея
  • 2 порта HDMI 2.0b
  • 2 порта DisplayPort 1.4
  • 1x порт USB-C (MFDP)
  • 1x USB-C (только данные, нисходящий поток) 10 Гбит / с
  • 1x порт USB-A 10 Гбит / с
  • 2 порта USB-A 10 Гбит / с с 5 В / 0,9 А (сзади)
  • 2 порта USB-A 2.0 480 Мбит / с, 5 В / 0,5 А (сзади)
  • Гигабитный Ethernet
  • Аудио вход / выход

Комментарии и отзывы Belkin
Док-станция Acer D501 Chromebook USB-C…
Док-станция Acer D501 Chromebook USB-CПользователи Chromebook, желающие добавить дополнительные возможности подключения к своему ноутбуку или п…
PiBox Raspberry Pi NAS доступное модульное решение для хране…
PiBox Raspberry Pi NAS доступное модульное решение для хранеRaspberry Pi SATA NAS эта система хранения питается от вычислительного модуля Raspberry Pi. 4. Система бы…
Genshin Impact новый партнер Razer…
Genshin Impact новый партнер RazerКомпания Razer объявила о новом стратегическом партнерстве с мировым разработчиком и издателем интерактив…
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемами…
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемамиСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию USB-концентратор от компании Orico, которая не перестает…
Зарядное устройство Iconicle для Apple Watch в стиле минимал…
Зарядное устройство Iconicle для Apple Watch в стиле минималВладельцы Apple Watch, которым нужен изящный способ зарядки своих часов на столе или тумбочке, могут быть…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверх…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверхВладельцы Apple iPhone, которые только что приобрели последний iPhone 13 или используют iPhone 12 предыду…
Умное кольцо Oura Smart Ring 3-го поколения предлагает новые…
Умное кольцо Oura Smart Ring 3-го поколения предлагает новыеSmart Ring Oura выпустила третью версию с новыми датчиками и функциями. Наиболее заметными из них являютс…
EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic …
EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic EK объявила о выпуске универсального набора отверток. …
Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGAОбзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA
Обзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентраторОбзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентратор
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Обзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассетыОбзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассеты
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor