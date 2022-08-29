Belkin представила адаптер CONNECT USB-C с многочисленными портами

Известный бренд Belkin, представил на рынке многопортовый USB-концентратор CONNECT USB-C. Они совместимы с устройствами Mac и Windows.

Адаптер CONNECT USB-C 5 в 1 и концентратор CONNECT 6 в 1 позволяют расширить возможности подключений для пользователей, у которых большое количество устройств. Устройства совместимы с Chromebook для безопасного и оптимизированного использования ноутбука. Два порта USB-A 3.1 обеспечивают скорость передачи данных до 5 Гбит/с, также есть порт Gigabit Ethernet для выхода в Интернет. Разъем HDMI поддерживает дисплеи до 4K при 60 Гц, а разъем USB-C с поддержкой PD мощностью до 86 Вт позволяет заряжать Chromebook и другие подключенные устройства.

USB-концентраторы Belkin CONNECT USB-C уже доступны для заказа.

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