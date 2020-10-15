Belkin представила аксессуары MagSafe для устройств Apple

Новая функция Apple MagSafe на iPhone 12 и iPhone 12 Pro позволяет аксессуарам прикреплятся к задней части смартфона с помощью магнита. Ассортимент продукции Belkin был анонсирован во время презентации iPhone 12. Belkin представила защитную пленку UltraGlass для повышенной защиты от царапин. Стоимость всех продуктов можно найти на сайте производителя.
Американская компания Belkin представила аксессуары MagSafe для новых устройств компании Apple. Эти аксессуары включают в себя беспроводное зарядное устройство 3 в 1 для устройств iPhone, AirPods и Apple Watch. Так же было представлено крепление для вентиляции и защитная пленка для экрана.