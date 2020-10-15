Belkin представила аксессуары MagSafe для устройств Apple

Американская компания Belkin представила аксессуары MagSafe для новых устройств компании Apple. Эти аксессуары включают в себя беспроводное зарядное устройство 3 в 1 для устройств iPhone, AirPods и Apple Watch. Так же было представлено крепление для вентиляции и защитная пленка для экрана.

Новая функция Apple MagSafe на iPhone 12 и iPhone 12 Pro позволяет аксессуарам прикреплятся к задней части смартфона с помощью магнита. Ассортимент продукции Belkin был анонсирован во время презентации iPhone 12. Belkin представила защитную пленку UltraGlass для повышенной защиты от царапин. Стоимость всех продуктов можно найти на сайте производителя.