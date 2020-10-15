Belkin представила аксессуары MagSafe для устройств Apple

Американская компания Belkin представила аксессуары MagSafe для новых устройств компании Apple. Эти аксессуары включают в себя беспроводное зарядное устройство 3 в 1 для устройств iPhone, AirPods и Apple Watch. Так же было представлено крепление для вентиляции и защитная пленка для экрана.

Новая функция Apple MagSafe на iPhone 12 и iPhone 12 Pro позволяет аксессуарам прикреплятся к задней части смартфона с помощью магнита. Ассортимент продукции Belkin был анонсирован во время презентации iPhone 12. Belkin представила защитную пленку UltraGlass для повышенной защиты от царапин. Стоимость всех продуктов можно найти на сайте производителя.
Комментарии и отзывы Belkin
Обзоры:
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкойОбзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Новости:
Геймерское кресло Razer Iskur с поясничной поддержкой

Компания Razer объявила, что теперь она имеет игровое кресло под названием Iskur, которое выделяется повы...
Умная медиаприставка SberBox поступила в продажу

Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox. С помощью SberBox вы сможете смотреть фильмы и...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запуском осенней продукции

Корпорация ZIMI, принадлежащая Xiaomi, является производителем популярного бренда ZMI для зарядки аксессу...
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE OnlineОбзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-...
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-Тестируемый сегодня видеорегистартор с радар-детектором LEXAND LRD3000 поддерживает сигнатурные технологи...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистрато...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. ВидеорегистратоК сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во врем...
Подставку Xbox Series X нельзя снять...
Подставку Xbox Series X нельзя снятьНекоторое время на просторах интернета обсуждали новую игровую консоль Xbox Series X, которая выглядит до...
Видеокарты MSI GeForce RTX 3080/3090 Ven...
Видеокарты MSI GeForce RTX 3080/3090 VenAlphacool представила систему охлаждения Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Ventus разработанную с...
IN WIN анонсировала корпусные вентилятор...
IN WIN анонсировала корпусные вентиляторIN WIN анонсировала корпусные вентиляторы Jupiter AJ140. ...
Популярный смартфон Redmi Note 8 получит...
Популярный смартфон Redmi Note 8 получитВ сети появился неофициальный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат фирменную оболочку ...
Все новые игры Super Mario анонсированы ...
Все новые игры Super Mario анонсированы Super Mario отмечает свое 35-летие. ...
Einride создал беспилотные грузовики, ко...
Einride создал беспилотные грузовики, коШведский стартап Einride представил автономное грузовое транспортное средство Autonomous Electric Transpo...
Call of Duty: Black Ops Cold War обеспеч...
Call of Duty: Black Ops Cold War обеспечФанаты Call of Duty наконец-то получили официальную информацию о Black Ops Cold War. Разработчик игры Rav...
Собственный облачный игровой сервис для ...
Собственный облачный игровой сервис для Если вы следите за новостями, вы уже должны быть знакомы с тем, почему компания Apple не поддерживает иде...
Компания Samsung официально представила ...
Компания Samsung официально представила Компания Samsung официально представила свои последние флагманские Android-планшеты Galaxy Tab S7 и Galax...
Samsung получила заказ на чип для IBM на...
Samsung получила заказ на чип для IBM наИз технической войны между США и Китаем, компания Samsung упрочила лидерство на рынке. Напомним, что Sams...
Обзор Roidmi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизациейОбзор Roidmi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor