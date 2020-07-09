Belkin выпускает док-станцию Thunderbolt 3 Dock Core. Это первая в мире док-станция с двойным питанием. Док-станция позволяет использовать технологию Thunderbolt 3 для ноутбуков. Thunderbolt 3 Dock Core предлагает скорость передачи данный до 40 Гбит/с, зарядку до 60 Вт, а также поддержку двух мониторов с разрешением 4K или одного 8К.

Устройство предлагает следующие разъемы: один порт USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, гигабитный порт Ethernet, аудиоразъем для микрофона и наушников, USB-A 3.2, USB-A 2.0.

Док-станция Belkin Thunderbolt 3 Dock Core должна выйти в этом месяце по цене около 169,99 долларов.