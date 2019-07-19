Belkin выпустил три новых беспроводных зарядных устройства Qi для iPhone

Производитель аксессуаров Belkin выпустил три новых беспроводных зарядных устройства Qi.

Основным моментом новейших предложений Belkin является беспроводная зарядная подставка Boost Charge 7.5 Вт, которая предназначена для передачи питания на устройства, поддерживающие портретный режим. Устройство оценено в $ 49,95.

Belkin Boost ↑ Charge Wireless Charging Pad 5W - гораздо более простая модель. Это просто основа, на которую можно положить iPhone. Она поставляется в белом или черном цвете и продается за $ 29,95.

Третьим новым предложением от этой компании является крепление для беспроводной зарядки Boost ↑ Charge 7.5 Вт, предназначенное для использования в автомобиле. У этой модели есть адаптируемые мягкие ручки, которые могут быть приспособлены под множества размеров. Стоит аксессуар $ 59,95. Говорится о совместимости с аппаратами iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Заряжать смартфоны можно в чехлах толщиной до 3 мм.