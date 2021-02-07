Belkin выпустила док-станцию USB-C 11-в-1

Американский производитель Belkin объявила о выпуске док-станции USB-C 11-в-1 в Китае по рекомендованной цене 759 юаней (117 долларов).

Док-станция отличается своей универсальностью, так как оснащена множеством разъемов необходимых любому пользователю. В первую очередь она разработана для ноутбуков оснащенных портом зарядки USB-C, благодаря чему док-станция превращает ноутбук в рабочую станцию. Устройство имеет три видеовыхода: HDMI, VGA и порт DP с поддержкой дисплея до 4K. Также доступны три порта USB, аудиоразъем, слот для кард Micro-SD, порт Gigabit Ethernet.

Док-станцию Belkin USB-C 11-в-1 можно использовать как подставку для того, чтобы улучшить охлаждение ноутбука.
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