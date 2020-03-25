Бен Гескин раскрыл дизайн iPhone 12

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал фото и рендеры смартфона iPhone 12, основанные на предыдущих слухах и утечках. Судя по изображениям, нас ждет тыльная камера с тремя модулями и лидар для определения глубины сцены. Если верить источнику, купертиновцы серьезно поработали над основной камерой iPhone 12. Например, сверхширокоугольный модуль получит оптику, состоящую из семи пластиковых линз, а оптический формат датчика изображения будет увеличен до 1/1,9 дюйма. Также сверхширик получит систему оптической стабилизации изображения. Производство смартфонов линейки iPhone 12 должно стартовать уже в мае этого года, а дебют новинок по традиции ожидается грядущей осенью.