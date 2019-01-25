BenQ CinePrime W2700 выдает картинку в 4К

Официально анонсирован проекта для дома под названием BenQ CinePrime W2700. Этот продукт отличается от конкурентов наличием двух главных параметров — разрешения дисплея в 3840 на 2160 точек и диагональю дисплея в 200 дюймов. То есть, получить от этого проекта вы можете такого уровня картинку, которую просто невозможно получить от телевизора. На рынке просто нет таких устройств в принципе — 200 дюймов это невероятная диагональ даже по нынешним меркам. Стоимость данного проектора пока что не называется, но вполне вероятно, что он будет весьма дорогим. Это же топовое устройство, которое при 4К разрешении выдает невероятного качества картинку. Осталось только посмотреть на нее в живую и тогда можно будет говорить с уверенностью о качестве новинки.