BenQ GV1 миниатюрный динамик со встроенным проектором

Раньше проекторы были гигантскими, громоздкими вещами, которые требовали отдельной комнаты и предварительной подготовки помещения, прежде чем вы включите его, но те дни прошли.

Компания BenQ выпустила миниатюрный динамик со встроенным проектором BenQ GV1 который может воспроизводить музыку и видео по Bluetooth, Wi-Fi или USB-C и имеет трехчасовое время автономной работы, так что вы сможете спокойно просмотреть фильм без сети. Он достаточно гибкий, и может наклониться до угла 15 градусов, поэтому вы можете его расположить в любом удобном месте для вас. Стоимость данного девайса составляет 424 доллара.