BenQ LH720 для корпоративного сектора

Проекторы стали довольно популярными устройствами для домашнего использования — геймеры себе такие штуки покупают, либо же обычные любители кино. Купил такую штуку, поставил напротив стены и телевизор покупать не нужно. Правда, в корпоративном секторе тоже проекторы пользуются огромным спросом, так как это позволяет показывать информацию и презентации разного рода с большим удобством и наглядностью. Для любителей современных технологий в продажу поступил проектор BenQ LH720 — это шикарное устройство со стильным дизайном из белого пластика. Выглядит продукт действительно круто, интересно и характеристики у него отменные. Осталось только разобраться в возможностях и функциях, после чего можно показывать красочные презентации даже днем без закрытых штор. Отлично, как по мне.