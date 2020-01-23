BenQ TK850 для просмотра фильмов в 4К

В последнее время проекторы стали пользоваться повышенным спросом у пользователей, так как это действительно удобное решение для того, чтобы смотреть фильмы, фото или какой-либо другой контент. Да, вы можете купить телевизор, но он в любом случае будет меньше по диагонали, будет занимать гораздо больше пространства и цена у него тоже будет выше. К примеру, проектор BenQ TK850 выглядит очень интересным вариантом для тех, кто хочет получить современное продвинутое решение 4К и яркую картинку. Более того, производитель даже утверждает, что данный проектор можно смело использовать днем при ярком освещении, так как его яркость позволяет выдавать картинку даже при таких условиях. Проблема лишь в том, что стоимость мы пока что не знаем.