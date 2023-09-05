Бенчмарки Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уже попали в сеть

Уже завтра компания AMD представит новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT на базе архитектуры RDNA 3, но пока компания только думает над этим мероприятием, инсайдеры уже слили в сеть всю необходимую информацию. Например, издания HDTechnologia и Videocardz официально поделились бенчмарками Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые были получены от западных журналистов в рамках предварительного тестирования. Ведь видеокарты нового поколения явно были отправлены журналистам для обзоров, но пока что они ещё не представлены, зато появились данные, которые не должны были отправиться в интернет раньше времени. Тестировали видеокарту на процессоре AMD Ryzen 7000 с памятью DDR5 на материнской плате AM5. Производительность измерялась в трёх различных сценариях — сначала стандартная игровая нагрузка, затем тот же сценарий с трассировкой лучей и, наконец, синтетические бенчмарки.

Начиная со стандартной производительности в видеоиграх AMD Radeon RX 7800 XT в среднем на 6,88% быстрее видеокарты RTX 4070 Ti во всех 17 протестированных играх, а RX 7700 XT в среднем на 15,9% быстрее RTX 4060 Ti. Все игры тестировались в режиме при разрешении 1440р — обычно такие сценарии являются сильной стороной карт AMD Radeon, однако современные игры в значительной степени полагаются на расширенный набор графических функций вроде трассировки лучей. В этом плане видеокарты компании AMD традиционно проиграли моделям от NVIDIA, потому что рейтрейсинг у конкурента гораздо лучше.
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