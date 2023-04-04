Бенчмарки показали реальную производительность NVIDIA GeForce RTX 4070

Первые бенчмарки видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 без приставки Ti утекли в сеть благодаря базе данных бенчмарка Geekbench OpenCL. Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 будет иметь ядро графического процессора AD104-250/251 и данный графический процессор будет иметь 5888 ядер CUDA, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/сек, что обеспечивает пропускную способность до 504 ГБ/сек (увеличение на 12,5% по сравнению с RTX 3070). Графический процессор получает 36 МБ кэш-памяти L2, что в 9 раз больше, чем у GA104 в видеокарте RTX 3070, что, конечно, тоже очень важно.

Ожидается, что эта видеокарта будет иметь предельное энергопотребление в 200 Вт, что на 8% меньше, чем у RTX 3070. Если же говорить о производительности, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 получила 177 594 баллов в бенчмарке Geekbench 5 OpenCL, что ставит ее на один уровень с RTX 3080, но она медленнее, чем её Ti-версия, которая в этом конкретном бенчмарке на 16% производительнее. Впрочем, это вполне логичная ситуация, потому что обычно компания Apple делает шаг между моделями в линейке как раз на уровне 15% производительности. Более низкая производительность ожидается из-за того, что у NVIDIA GeForce RTX 4070 на 23% меньше ядер и более низкие тактовые частоты для используемого ею графического процессора AD104. Это было сделано умышленно, дабы не создавать конкуренцию своему же продукту, так что на текущий момент новая видеокарта выглядит достаточно разумным решением.
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