Бенчмарки показали реальную производительность NVIDIA GeForce RTX 4070

Ожидается, что эта видеокарта будет иметь предельное энергопотребление в 200 Вт, что на 8% меньше, чем у RTX 3070. Если же говорить о производительности, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 получила 177 594 баллов в бенчмарке Geekbench 5 OpenCL, что ставит ее на один уровень с RTX 3080, но она медленнее, чем её Ti-версия, которая в этом конкретном бенчмарке на 16% производительнее. Впрочем, это вполне логичная ситуация, потому что обычно компания Apple делает шаг между моделями в линейке как раз на уровне 15% производительности. Более низкая производительность ожидается из-за того, что у NVIDIA GeForce RTX 4070 на 23% меньше ядер и более низкие тактовые частоты для используемого ею графического процессора AD104. Это было сделано умышленно, дабы не создавать конкуренцию своему же продукту, так что на текущий момент новая видеокарта выглядит достаточно разумным решением.