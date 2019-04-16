Бесплатный сервис от Amazon

Amazon планирует запустить бесплатную альтернативу своему сервису потоковой передачи музыки.

Новый сервис будет иметь более ограниченный каталог по сравнению с платными сервисами Prime и Amazon Music Unlimited. Также известно, что сервис изначально будет эксклюзивным для пользователей Echo и может быть запущен уже на следующей неделе. Сейчас Amazon занимается обсуждением условий с несколькими музыкальными лейблами, чтобы предоставить бесплатную услугу с поддержкой рекламы и расширить свое портфолио. В настоящее время Spotify является единственным сервисом потоковой передачи музыки, который предлагает бесплатный вариант. Бесплатная версия Spotify насчитывает 120 миллионов пользователей, и Amazon, вероятно, стремится следовать модели бесплатной потоковой передачи, предоставляемой рекламой, и увеличить свою базу пользователей.