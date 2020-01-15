Беспроводная быстрая 15 ваттная зарядка Baseus Cobble.

Зарядка имеет интеллектуальный процессор, который предохраняет от перегревов и замыканий. Также Baseus Cobble оснастили световым индикатором и функции распознавания сторонних предметов, таких как пластиковых карт, металлических монет, ключей и ножниц.

Быстрая беспроводная зарядка с мощностью 15 ваттной зарядкой будет работать только со смартфонами: Samsung Galaxy S10, Galaxy S9+, Galaxy S9, Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 9, Galaxy Note 8 и Galaxy Note 7. А остальные смартфоны будут заряжаться только с мощностью 10 Вт, кроме устройств Apple, на них возлагается мощность до 7.5 Вт.