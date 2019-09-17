Беспроводная игровая мышь Logitech G604 Lightspeed с шестью кнопками для большого пальца

Logitech G604 Lightspeed - это эргономичная правосторонняя мышь с множеством кнопок, поэтому она может понравиться тем из вас, кто считает G603 слишком спартанской.

G604 Lightspeed весит 135 г и оснащена шестью кнопками для большого пальца. Всего мышь имеет 15 программируемых элементов управления, поэтому игроки MOBA и MMO смогут быстро получить доступ к нескольким настраиваемым сочетаниям клавиш. Тем не менее, шесть кнопок большого пальца выглядят довольно высокими и узкими. Это может помочь различить клавиши и избежать неправильного нажатия.

Манипулятор оснащен датчиком Logitech Hero 16,000DPI с невероятной эффективностью и безупречное отслеживание. Производитель обещает до 240 часов использования одной батареи АА или до 5,5 месяцев по Bluetooth. Вы можете переключаться между режимами Lightspeed и Bluetooth с помощью переключателя под колесиком прокрутки, что может пригодиться, если вы хотите подключиться к двум различным машинам. Новинка появится в магазинах к концу этого года по ориентировочной цене $ 150.