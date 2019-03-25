Беспроводная камера видеонаблюдения Arlo Ultra 4К

Компания Arlo выпустила беспроводную камеру видеонаблюдения Arlo Ultra 4К.

В дополнение к отснятому материалу в формате 4K, камера также имеет поле зрения с диагональю 180 градусов. Arlo Ultra поставляется со встроенной сиреной и фонарем, который может осветить определенную область светом, если она обнаруживает движение или слышит подозрительные звуки. Вы можете запустить оба приложения вручную, используя приложение от компании. Стоимость камеры составляет 400 долларов и обеспечивает бесплатный годовой доступ к сервису Arlo, которая поможет сохранить отснятый материал.