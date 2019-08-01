Беспроводная мышь MW 8 Ergo

Cherry представляет беспроводную мышь MW 8 Ergo . Новая модель для правшей, имеет резиновые боковые панели и большой упор для большого пальца. Из-за большой скользящей поверхности мышь должна двигаться плавно, а эргономичная форма должна обеспечивать комфорт. Поверхность состоит из шлифованного и анодированного алюминия. MW 8 Ergo - оптический датчик от PixArt. Датчик должен работать практически на любой поверхности, включая стекло. Разрешение сенсора (600/1000/1600/3200 dpi) можно установить с помощью специальной кнопки.

Мышь может быть подключена через Bluetooth 4.0, совместимым с устройствами без необходимости использования специальных драйверов. Мышь можно также подключить через соединение 2,4 ГГц с помощью прилагаемого USB-ключа. Ползунок в нижней части мыши позволяет одновременно подключать Ergo к ноутбуку и настольному ПК. Оба беспроводных соединения защищены 128-битным шифрованием AES. Встроенная литиевая батарея емкостью 550 мАч обеспечивает длительный срок службы батареи, а двухцветный светодиодный индикатор состояния отображает информацию о сроке службы батареи, состоянии зарядки, текущем разрешении датчика и беспроводном соединении.