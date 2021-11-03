Беспроводная мышь SteelSeries Aerox 3

SteelSeries представила новую серию беспроводных мышей Aerox 3 2022 Edition. Цены на Aerox 3 2022 Edition начинаются с 60 долларов, а мышь Aerox 3 Wireless 2022 Edition доступна по цене 100 долларов.

Беспроводная мышь Aerox 3 оптимизирована для максимально быстрого движения. Когда на счету миллисекунды, скорость имеет значение. Когда важны быстрые движения, сверхлегкая конструкция Aerox 3 позволяет быстрее и точнее реагировать в игре. Совершенно новая технология Quantum 2.0 Wireless передает данные по беспроводной сети с высокой скоростью, более стабильным, надежным и энергоэффективным способом, чем когда-либо прежде.

Особенности мыши Aerox 3:
  • Сверхлегкая конструкция (59 г) для легкого и быстрого игрового процесса
  • Съемный кабель USB-C Super mesh для уменьшения сопротивления
  • Скользящие уплотнители из 100% PTFE для плавных движений мыши
  • Совершенный пиксельный оптический игровой датчик TrueMove Core
  • AquaBarrier для водонепроницаемости и защиты от пыли
Комментарии и отзывы SteelSeries Aerox 3
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