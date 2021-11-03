Беспроводная мышь SteelSeries Aerox 3

SteelSeries представила новую серию беспроводных мышей Aerox 3 2022 Edition. Цены на Aerox 3 2022 Edition начинаются с 60 долларов, а мышь Aerox 3 Wireless 2022 Edition доступна по цене 100 долларов.

Беспроводная мышь Aerox 3 оптимизирована для максимально быстрого движения. Когда на счету миллисекунды, скорость имеет значение. Когда важны быстрые движения, сверхлегкая конструкция Aerox 3 позволяет быстрее и точнее реагировать в игре. Совершенно новая технология Quantum 2.0 Wireless передает данные по беспроводной сети с высокой скоростью, более стабильным, надежным и энергоэффективным способом, чем когда-либо прежде.

Сверхлегкая конструкция (59 г) для легкого и быстрого игрового процесса

Съемный кабель USB-C Super mesh для уменьшения сопротивления

Скользящие уплотнители из 100% PTFE для плавных движений мыши

Совершенный пиксельный оптический игровой датчик TrueMove Core

AquaBarrier для водонепроницаемости и защиты от пыли

Особенности мыши Aerox 3: