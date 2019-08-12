Беспроводная носимая акустическая система Bose Soundwear Companion

Популярная акустическая система Bose Soundwear лежит на ваших плечах и действует как личный виртуальный помощник. Его изящный дизайн и простая трехкнопочная система управления позволяют легко совершать звонки, получать доступ к Siri или Google Assistant или иметь собственную систему объемного звучания.

По общему признанию, вы не сможете использовать этот громкоговоритель повсюду - ваши коллеги могут сильно рассердиться, если вы загружаете музыку в своем кабинете, - но это может быть полезно, когда вы хотите слушать мелодии, звучащие на инструментах. Работаете ли вы вне дома или в доме, это отличный способ, позволяющий без помощи рук сделать вашу жизнь немного проще. Обычно динамик Bose's Soundwear стоит 299 долларов, но в настоящее время его можно приобрести за 149 долларов.