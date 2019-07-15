Беспроводная зарядка хаб Baseus

На боковых гранях устройства расположились три USB 2.0 Type-A для флешек и различной периферии, а универсальный порт USB 3.0 может использоваться и в качестве гнезда питания. Верхняя крышка предназначена для беспроводной зарядки совместимых моделей смартфонов. Вес аксессуара составляет всего 130 граммов — он не займет много места и не затруднит перемещение лэптопа.Универсальный аксессуар для пользователей MacBook и iPhone выполняет сразу несколько полезных функций. Он выполняет роль USB-хаба, расширяя количество портов ноутбука до четырех, а при сквозном подключении к блоку питания обеспечивает зарядку самого лэптопа. А заодно и актуальных моделей iPhone с поддержкой беспроводного стандарта Qi.Стоимость новой модели составит 27 долларов.