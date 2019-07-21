Одна из главных особенностей новых беспроводных наушников от HUAWEI — технология HUAWEI HiPair, позволяющая мгновенно подключать их к мобильным устройствам HUAWEI с пользовательским интерфейсом EMUI 9.1, просто подсоединив с помощью кабеля USB Type C. С помощью него можно заряжать устройство от любого смартфона, планшета или ПК, оснащённого разъёмом USB Type C. Наушники оснащены батареей ёмкостью 120 мА*ч.

Благодаря энергоэффективному 28-нм Bluetooth чипсету, который потребляет на 60% меньше энергии, чем его 40-нм аналоги, даже 5-минутной зарядки достаточно для 4 часов работы наушников в режиме воспроизведения. Полного заряда HUAWEI FreeLace достаточно для 18 часов непрерывного воспроизведения аудио, 13 часов разговора или 12 дней в режиме ожидания (при подключении по Bluetooth). За звук отвечают большие динамики диаметром 9,2 мм, оснащённые ультратонкой диафрагмой из термопластичного полиуретана (TPU) с титановым покрытием. Они обеспечивают мощные басы и мягкие высокие частоты. Модуль микрофона имеет двуполостную конструкцию. Дополнительный канал для прохождения воздуха значительно снижает помехи и шум от ветра при разговоре на открытом воздухе. Среди дополнительных функций — магнитный фиксатор, автоматически переводящий наушники в режим ожидания, когда пользователь скрепляет вместе оба наушника, и активирующий их при разъединении и встроенный пульт для управления громкостью. Дужка наушников выполнена из металла с эффектом памяти и покрыта мягким силиконом, который безопасен для кожи при длительном использовании. Устройства представлены в трех цветах: графитовый черный (Graphite Black), янтарный восход (Amber Sunrise) и изумрудно-зелёный (Emerald Green). Новые беспроводные наушники HUAWEI FreeLace появились в продаже с 19 июля в черном и янтарном цветах, и с 7 августа появятся в изумрудно-зеленом по рекомендованной розничной цене 6990 руб.