Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Anker Soundcore Life 2

Anker Soundcore выпустила свои наушники Life 2 в Индии по цене рупий +9999.

Для подключения Anker Soundcore Life 2 пользователи могут использовать беспроводную связь с Bluetooth или подключить кабель Aux для прослушивания по проводной сети. Наушники также имеют функцию активного шумоподавления. Срок службы батареи составляет до 30 часов при использовании как беспроводного, так и активного шумоподавления, и до 60 часов при использовании только активного шумоподавления.

Наушники оснащены 40-мм динамическими драйверами и оснащены технологией шумоподавления, встроенной в микрофон для голосовых вызовов. Кроме того, наушники Anker Soundcore Life 2 имеют режим BassUp для усиления низких частот и поддерживают воспроизведение звука высокого разрешения.

Гарнитура Anker Soundcore Life 2 гораздо более доступна, чем аналогичные устройства Sony, Bose, Sennheiser и Jabra, включая недавно выпущенные наушники Sony WH-XB900N . В то время как Bose и Sony считаются лучшими в сегменте активного шумоподавления, высокая цена означает, что покупателей могут привлекать доступные варианты, такие как наушники Life 2.